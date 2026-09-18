Grenland i Antarktika alarmirali znanstvenike: "Postoji jasan trend..."

Gubitak leda usporio se između 2020. i 2023., no istraživači kažu da je to bila posljedica kratkoročnih vremenskih obrazaca, a ne promjene dugoročnog trenda. Upozoravaju i da ledenim pokrovima mogu trebati desetljeća da u potpunosti reagiraju na klimatske promjene. To znači da bi se gubitak leda mogao nastaviti čak i kada bi se globalno zagrijavanje stavilo pod kontrolu.