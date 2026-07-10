Hrvatska blokirala Srbiju na putu prema Europskoj uniji: Evo kako je to objašnjeno

Glavna tema sastanka bila je budućnost politike proširenja Europske unije, uz raspravu o tome kako ubrzati pristupni proces, a pritom zadržati njegovu vjerodostojnost i načelo uvjetovanosti. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman poručio je da proširenje mora ostati utemeljeno na individualnim zaslugama, uz strogu, ali pravednu uvjetovanost te punopravno članstvo kao jedini konačni cilj.