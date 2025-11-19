Britanija zaprijetila zbog ruskog špijunskog broda: "Imamo spremne vojne opcije"

Britanski ministar obrane John Healey rekao je u srijedu da su spremne "vojne opcije" ako ruski špijunski brod Jantar postane prijetnja, nakon što je brod uperio lasere na britanske pilote poslane da ga nadziru.
Britanska Kraljevska mornarica i Kraljevsko ratno zrakoplovstvo (RAF) rutinski prate potencijalne prijetnje nacionalnoj sigurnosti, a takve misije praćenja ruskih brodova i podmornica sve su učestalije od ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.
Healey je rekao da je usmjeravanje lasera na pilote RAF-a "izuzetno opasno" i da je Britanija spremna reagirati ovisno o sljedećem potezu Yantara.
"Imamo spremne vojne opcije u slučaju da Jantar promijeni smjer", rekao je Healey.
Jantar, dizajniran za prikupljanje obavještajnih podataka i mapiranje podmorskih kabela, trenutačno se nalazi na rubu britanskih voda sjeverno od Škotske, rekao je.
"Prvi put je ovakva akcija Jantara usmjerena protiv britanskog RAF-a. Shvaćamo to izuzetno ozbiljno", naglasio je Healey.
"Promijenio sam pravila postupanja mornarice kako bismo mogli pomnije pratiti i nadzirati aktivnosti Jantara kada se nalazi u našim širim vodama", dodao je.
