Oglas

Jantar

Britanija zaprijetila zbog ruskog špijunskog broda: "Imamo spremne vojne opcije"

author
Hina
|
19. stu. 2025. 12:47
Jantar
Stefan Rousseau / POOL / AFP

Britanski ministar obrane John Healey rekao je u srijedu da su spremne "vojne opcije" ako ruski špijunski brod Jantar postane prijetnja, nakon što je brod uperio lasere na britanske pilote poslane da ga nadziru.

Oglas

Britanska Kraljevska mornarica i Kraljevsko ratno zrakoplovstvo (RAF) rutinski prate potencijalne prijetnje nacionalnoj sigurnosti, a takve misije praćenja ruskih brodova i podmornica sve su učestalije od ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Healey je rekao da je usmjeravanje lasera na pilote RAF-a "izuzetno opasno" i da je Britanija spremna reagirati ovisno o sljedećem potezu Yantara.

"Imamo spremne vojne opcije u slučaju da Jantar promijeni smjer", rekao je Healey.

Jantar, dizajniran za prikupljanje obavještajnih podataka i mapiranje podmorskih kabela, trenutačno se nalazi na rubu britanskih voda sjeverno od Škotske, rekao je.

"Prvi put je ovakva akcija Jantara usmjerena protiv britanskog RAF-a. Shvaćamo to izuzetno ozbiljno", naglasio je Healey.

"Promijenio sam pravila postupanja mornarice kako bismo mogli pomnije pratiti i nadzirati aktivnosti Jantara kada se nalazi u našim širim vodama", dodao je.

Teme
Jantar John Healey Velika Britanija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ