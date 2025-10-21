Na zahtjev SAD-a
Britanski vojnici poslani u Izrael kako bi "nadzirali primirje u Gazi"
Britanija je poslala visokog zapovjednika i manji broj vojnika u Izrael kako bi pomogla međunarodnim naporima u nadzoru krhkog primirja u Gazi, nakon američkog zahtjeva.
John Healey, britanski ministar obrane, otkrio je raspoređivanje manje od tjedan dana nakon što je nova ministrica vanjskih poslova Yvette Cooper izjavila da Ujedinjeno Kraljevstvo „nema planove“ za slanje vojnika, prenosi SkyNews.
„Imamo posebno iskustvo i vještine koje smo ponudili kako bismo doprinijeli,“ rekao je Healey, odgovarajući na pitanja nakon predavanja o obrambenim pitanjima pred poslovnim liderima na događaju u Londonu u ponedjeljak navečer.
Ministar obrane dodao je: „Možemo doprinijeti nadzoru primirja. To će vjerojatno voditi drugi. Također smo, kao odgovor na američki zahtjev, postavili izvrsnog časnika s činom general-bojnika u civilno-vojno zapovjedništvo kao zamjenika zapovjednika."
Britanski časnik služit će kao zamjenik američkog zapovjednika zaduženog za vođenje civilno-vojnog koordinacijskog centra, u kojem će također biti vojnici iz Egipta, Katara, Turske i Ujedinjenih Arapskih Emirata.
"Odigrat ćemo svoju ulogu"
„Dakle, Britanija će igrati važnu ulogu, doprinijeti svojim specijalističkim iskustvom i vještinama gdje može. Ne očekujemo da ćemo voditi... ali odigrat ćemo svoju ulogu.“
Britanskog časnika prati mali tim pripadnika britanske vojske sa stručnim znanjem u planiranju. Sjedinjene Države, sa svoje strane, šalju do 200 vojnika u Izrael, no oni neće ulaziti u Gazu. Britanski kontingent također neće djelovati unutar pojasa Gaze.
Glasnogovornik britanskog Ministarstva obrane rekao je: „Mali broj britanskih časnika za planiranje uključen je u američki Civilno-vojni koordinacijski centar (CMCC), uključujući zamjenika zapovjednika s činom general-bojnika, kako bi se osiguralo da Ujedinjeno Kraljevstvo ostane integrirano u američke planerske napore za stabilnost Gaze nakon sukoba.
Pomoći će u praćenju provedbe sporazuma
„Ujedinjeno Kraljevstvo nastavlja surađivati s međunarodnim partnerima na potpori primirju u Gazi i traži načine na koje može najbolje doprinijeti mirovnom procesu.“
Pojedinosti o američkim planovima, koje vodi Središnje zapovjedništvo (CENTCOM), a koji bi trebali pomoći u olakšavanju protoka humanitarne pomoći te pružiti logističku i sigurnosnu podršku teritoriju, pojavile su se nakon što je Trump 10. listopada posredovao u sporazumu o prekidu vatre između Hamasa i Izraela.
Jedan dužnosnik rekao je da će novi tim pomoći u praćenju provedbe sporazuma o primirju i prijelazu na civilnu vlast u Gazi.
Ova misija odvojena je od planirane međunarodne stabilizacijske snage koja bi trebala biti raspoređena u teritorij kako bi pomogla u osiguravanju mira. Ta je snaga ključni dio Trumpovog mirovnog plana od 20 točaka.
Izrael nakratko obnovio zračne napade
Međutim, u znak mogućih problema, The New York Times izvijestio je u utorak da zemlje koje bi mogle poslati vojnike u međunarodne snage oklijevaju s raspoređivanjem dok Hamas ostaje naoružana skupina.
Dolazak britanskih trupa u Izrael događa se dok je primirje pod pritiskom — Izrael i Hamas međusobno se optužuju za kršenje njegovih uvjeta.
Izrael je nakratko obnovio zračne napade tijekom vikenda nakon što su izvješća navela da su njegovi vojnici bili napadnuti.
U međuvremenu, Ministarstvo zdravstva kojim upravlja Hamas u Gazi jučer je izvijestilo o više od 50 poginulih u posljednja 24 sata.
