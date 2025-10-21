Vance putuje u Izrael, dužnosnik objavio cilj njegovog posjeta

Američki potpredsjednik J.D. Vance stiže u utorak u posjet Izraelu u trenutku kada Washington nastoji stabilizirati prvu, krhku fazu prekida vatre u Pojasu Gaze i potaknuti Izrael i Hamas na veće ustupke.
Dvije strane međusobno se optužuju za opetovana kršenja prekida vatre dogovorenog prije osam dana. Sporni su ritam vraćanja tijela talaca, doprema pomoći i otvaranje granica.
No mirovni plan predsjednika Donalda Trumpa od 20 točaka obuhvaća i teže korake na koje se dvije strane tek trebaju u potpunosti obvezati, uključujući razoružanje Hamasa i korake prema uspostavi palestinske države.
Posjet J.D-ja Vancea dolazi nakon razgovora u ponedjeljak između izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i američkih izaslanika Stevena Witkoffa i Jareda Kushnera, Trumpova zeta, te dok Hamas pregovara s posrednicima u Kairu.
Visoki izraelski dužnosnik rekao je da je cilj Vanceova posjeta dati poticaj pregovorima o prekidu vatre kako bi se prešlo na drugu fazu.
Pregovori s Hamasom u Kairu, koje vodi Hamsov čelnik u egzilu Halil al-Haja, također razmatraju izglede za iduću fazu prekida vatre i poslijeratne aranžmane u Pojasu Gaze te stabilizaciju situacije.
Trumpov plan poziva na uspostavu tehnokratskog palestinskog odbora pod nadzorom međunarodnog odbora, a Hamas ne bi imao nikakvu ulogu u vlasti.
Palestinski dužnosnik blizak pregovorima rekao je da Hamas podržava osnivanje takvog odbor za upravljanje Pojasom Gaze bez svojih predstavnika, ali uz pristanak skupine te Palestinske samouprave i drugih frakcija.
Visoki Hamasov dužnosnik Muhamed Nazal rekao je prošli tjedan Reutersu da Hamas očekuje da će zadržati sigurnosnu ulogu na terenu tijekom nedefiniranog prijelaznog razdoblja.
Izrael smatra da Hamas ne smije imati nikakvu ulogu u Pojasu Gaze te traži, kao i Trump, da se razoruža. Nazal nije želio obećati da će se Hamas razoružati.
Haja je u razgovoru za egipatsku televiziju u ponedjeljak potvrdio Hamasovu predanost prekidu vatre i rekao da će ispuniti svoje obveze u prvoj fazi, uključujući vraćanje još tijela talaca. Vjeruje se da se u Pojasu Gaze nalaze tijela još 15 talaca. Pet bi trebalo biti vraćeno uskoro, a druga kasnije.
Izrael je u utorak vratio tijela 15 Palestinaca, po mjesnim zdravstvenim vlastima, pa ih je do sada vraćeno ukupno 165.
Nasilje u Pojasu Gaze od prekida vatre uglavnom se događa oko "žute linije" izraelskog povlačenja.
