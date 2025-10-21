Vance putuje u Izrael, dužnosnik objavio cilj njegovog posjeta

Haja je u razgovoru za egipatsku televiziju u ponedjeljak potvrdio Hamasovu predanost prekidu vatre i rekao da će ispuniti svoje obveze u prvoj fazi, uključujući vraćanje još tijela talaca. Vjeruje se da se u Pojasu Gaze nalaze tijela još 15 talaca. Pet bi trebalo biti vraćeno uskoro, a druga kasnije.