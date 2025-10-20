Izrael nastavlja prekid vatre i dostavu humanitarne pomoći nakon napada na Gazu

Američki potpredsjednik JD Vance nije spominjao izraelske napade kada su ga u nedjelju navečer novinari pitali za stanje u Gazi, ali je rekao da postoji oko 40 različitih ćelija Hamasa te da još nije uspostavljena sigurnosna infrastruktura koja bi potvrdila njihovo razoružavanje. "Neke od tih ćelija vjerojatno će poštovati prekid vatre. Mnoge od njih, kao što smo vidjeli danas, neće", rekao je.