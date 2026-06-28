Ovog vikenda spašene 33 osobe, no tisuće su i dalje pod ruševinama nakon potresa u Venezueli

Obitelji i volonteri proveli su dane izvlačeći preživjele i tijela iz ruševina prije nego što je došlo više od 1600 stranih spasilačkih radnika, često se žaleći na manjak teške mehanizacije i ograničenu prisutnost državnih institucija, dok su stotine naknadnih podrhtavanja produbile štetu i dovele stanovnike u stanje strepnje.