"neprihvatljive kritike"
Čelnik kanadske pokrajine o Trumpovim izjavama: "Jednog će dana doći red na vas"
Čelnik kanadske pokrajine Ontario, koja se suočava sa šumskim požarima koji su dimom prekrili i dijelove Sjedinjenih Američkih Država, u subotu je rekao da su kritike američke administracije upućene Kanadi "apsolutno neprihvatljive".
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Američki predsjednik Donald Trump je u petak zaprijetio uvođenjem novih carina na kanadsku robu zbog "namjernog zanemarivanja", optuživši Kanađane da "nisu ispravno održavali" svoje šume.
"Prljav, zagađen i nezdrav zrak nepotrebno ulazi u Sjedinjene Države", ustvrdio je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.
Zagađenje zraka izaziva zabrinutost za finalnu utakmicu Svjetskog prvenstva u nogometu između Španjolske i Argentine na otvorenom stadionu u New Jerseyju u nedjelju.
"Komentari (američke) administracije su neprihvatljivi. Apsolutno neprihvatljivi", kazao je premijer pokrajine Ontario Doug Ford, a da pritom nije izravno imenovao Trumpa na tiskovnoj konferenciji u gradu Thunder Bayju, kamo su premještene mnoge osobe evakuirane zbog požara.
"Ne možete početi prijetiti i kritizirati jer će jednog dana doći red na vas, a mi ćemo biti tamo kako bismo bez oklijevanja podržali svoje susjede", dodao je.
Rekao je i da smatra "žalosnim" što Sjedinjene Države prebacuju krivnju na Kanadu.
Kanadski premijer Mark Carney, za kojeg je Trump naznačio da će ga nazvati u petak, dosad nije odgovorio na kritike američkog predsjednika.
U subotu je bilo otprilike 950 aktivnih požara u Kanadi od kojih su mnogi izvan kontrole, prema podacima kanadske službe za šumske požare (CIFFC), a situacija je osobito kritična u pokrajini Ontario.
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