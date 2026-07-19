Oglas

"neprihvatljive kritike"

Čelnik kanadske pokrajine o Trumpovim izjavama: "Jednog će dana doći red na vas"

author
Hina
|
19. srp. 2026. 07:12
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Smoke rises from the Fiftynine Creek wildfire. BC Wildfire/Handout via REUTERS.
BC Wildfire Service via REUTERS

Čelnik kanadske pokrajine Ontario, koja se suočava sa šumskim požarima koji su dimom prekrili i dijelove Sjedinjenih Američkih Država, u subotu je rekao da su kritike američke administracije upućene Kanadi "apsolutno neprihvatljive".

Oglas

Američki predsjednik Donald Trump je u petak zaprijetio uvođenjem novih carina na kanadsku robu zbog "namjernog zanemarivanja", optuživši Kanađane da "nisu ispravno održavali" svoje šume.

"Prljav, zagađen i nezdrav zrak nepotrebno ulazi u Sjedinjene Države", ustvrdio je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Zagađenje zraka izaziva zabrinutost za finalnu utakmicu Svjetskog prvenstva u nogometu između Španjolske i Argentine na otvorenom stadionu u New Jerseyju u nedjelju.

"Komentari (američke) administracije su neprihvatljivi. Apsolutno neprihvatljivi", kazao je premijer pokrajine Ontario Doug Ford, a da pritom nije izravno imenovao Trumpa na tiskovnoj konferenciji u gradu Thunder Bayju, kamo su premještene mnoge osobe evakuirane zbog požara.

"Ne možete početi prijetiti i kritizirati jer će jednog dana doći red na vas, a mi ćemo biti tamo kako bismo bez oklijevanja podržali svoje susjede", dodao je.

Rekao je i da smatra "žalosnim" što Sjedinjene Države prebacuju krivnju na Kanadu.

Kanadski premijer Mark Carney, za kojeg je Trump naznačio da će ga nazvati u petak, dosad nije odgovorio na kritike američkog predsjednika.

U subotu je bilo otprilike 950 aktivnih požara u Kanadi od kojih su mnogi izvan kontrole, prema podacima kanadske službe za šumske požare (CIFFC), a situacija je osobito kritična u pokrajini Ontario.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
amerika donald trump doug ford kanada ontario požari sad šumski požari

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ