Trump planira veliki sjevernoamerički trgovinski savez - bez Kanade
Američki dužnosnici prijete velikim promjenama trgovinskog sporazuma s Meksikom i Kanadom koje bi mogle preokrenuti način poslovanja i ostaviti Kanadu po strani.
Ranije ovog mjeseca američki predsjednik Donald Trump pronašao je novu točku pritiska kako bi proširio svoj utjecaj nad Kanadom: novi most koji povezuje tu zemlju sa Sjedinjenim Državama, a koji bi se trebao otvoriti ove godine, piše NYT.
Trump je zaprijetio blokadom otvaranja, samo nekoliko sati nakon što se milijarder, vlasnik konkurentskog mosta između SAD-a i Kanade, sastao s Howardom Lutnickom, Trumpovim ministrom trgovine. Nije riječ o tome da je predsjednik bio osobito zainteresiran za novi most. Ono što ga je, prema riječima dužnosnika upoznatih s njegovim razmišljanjem, uzbudilo bila je prilika da most iskoristi kako bi prisilio Kanadu na trgovinske ustupke.
“Neću dopustiti da se ovaj most otvori dok Sjedinjene Države ne budu u potpunosti kompenzirane za sve što smo im dali i, što je još važnije, dok Kanada ne bude postupala prema Sjedinjenim Državama s poštenjem i poštovanjem koje zaslužujemo”, napisao je Trump na društvenim mrežama 9. veljače.
Prijetnja je bila najava taktike snažnog pritiska koju se očekuje da će predsjednik primijeniti kada njegova administracija ponovno pregovara o trgovinskom sporazumu s Kanadom i Meksikom. Sporazum Sjedinjene Države–Meksiko–Kanada (USMCA), koji je Trump potpisao tijekom svog prvog mandata, trebao bi biti preispitan do ljeta.
Američki dužnosnici pojačavaju pritisak na Kanadu kako bi je natjerali na ustupke u vezi s trgovinom i drugim pitanjima. Trumpova prijetnja blokadom mosta između Detroita i Windsora bila je posljednja u nizu napetosti koje je iskoristio kako bi provocirao kanadskog premijera Marka Carneyja. U listopadu je Trump obustavio trgovinske razgovore zbog oglasa koji je financirala pokrajina Ontario, a koji je sadržavao povijesni govor predsjednika Ronalda Reagana protiv carina i emitiran je u SAD-u. Carney se ispričao.
Trumpova administracija ima popis zahtjeva koje želi da Carney prihvati, uključujući dugogodišnje pritužbe na zaštićene sektore u Kanadi, poput mliječne industrije. Još jedno važno pitanje za SAD jest to što su distributeri alkoholnih pića pod kontrolom Ontarija i drugih kanadskih pokrajina prošle godine uklonili američki alkohol s polica kao odgovor na Trumpove carine.
Američke dužnosnike također je zasmetala Carneyjeva globalna diplomatska ofenziva kojom nastoji ojačati kanadske trgovinske veze s drugim zemljama, uključujući Kinu. Nakon skromnog carinskog sporazuma koji je Carney postigao tijekom posjeta Pekingu prošlog mjeseca, Trump je zaprijetio uvođenjem carina od 100 posto na kanadsku robu te ustvrdio da će Kina “preuzeti” Kanadu i čak zabraniti hokej.
Oštro je reagirao i na Carneyjev govor u Davosu, u kojem je rekao da je doba globalnog poretka pod vodstvom SAD-a završeno te da bi se srednje sile poput Kanade trebale udružiti kako bi zaštitile svoje interese.
“Kanada postoji zahvaljujući Sjedinjenim Državama”, rekao je Trump dan nakon Carneyjeva govora u Davosu. “Zapamti to, Mark, sljedeći put kad budeš davao izjave.”
Iako sukobi nisu rezultirali novim carinama, oni čine napetu pozadinu pred kojom dvije zemlje ove godine ulaze u ozbiljne trgovinske pregovore. Tekst USMCA-e predviđa da preispitivanje mora biti završeno do srpnja 2026.
Trump i njegovi savjetnici naznačili su da bi se trojni sporazum mogao u potpunosti ukinuti te da bi SAD mogao sklopiti odvojene bilateralne sporazume s Kanadom i Meksikom.
To bi moglo biti pogubno za kompanije koje su svoje poslovanje strukturirale oko tog sporazuma. Trgovina vrijedna bilijune dolara odvija se u okviru pakta, a njegov raskid mogao bi nanijeti štetu američkim poljoprivrednicima i proizvođačima automobila te usporiti gospodarski rast SAD-a.
Trump je, međutim, umanjivao važnost sporazuma. “Nema stvarne prednosti — nebitan je”, rekao je u siječnju. “Kanada ga želi. Treba ga.”
Administracija je već uvela carine Kanadi i Meksiku unatoč USMCA-i. U Kanadi su posebno pogođeni sektor drvne građe, automobilska industrija te čelik i aluminij.
Ipak, trenutačni aranžman i dalje ostavlja većinu trgovine između SAD-a i Kanade bez carina, kao i s Meksikom. Trump je prošle godine uveo velika izuzeća za robu koja poštuje pravila USMCA-e, što je dovelo do porasta trgovine prema tim pravilima i smanjenja prosječne američke carinske stope.
Podaci objavljeni u četvrtak pokazali su da se trgovina između SAD-a i Kanade usporila 2025. Trgovinski deficit s Kanadom smanjio se na 46,4 milijarde dolara, s 62 milijarde prethodne godine, ali zato što su i uvoz i izvoz pali.
Američki trgovinski predstavnik Jamieson Greer izjavio je da administracija želi zadržati dijelove sporazuma koji funkcioniraju, ali da nema “prirodnog razloga” da USMCA mora biti jedan jedinstveni sporazum.
Kanadska vlada priprema se za moguće pogoršanje odnosa i razmatra financijske i političke troškove promjene domaćih politika koje štite osjetljive sektore, u zamjenu za trgovinski sporazum sa SAD-om.
Dvojica kanadskih dužnosnika uključenih u pregovore izjavila su da su očekivanja u Ottawi za potpunu obnovu USMCA-e vrlo niska te da se čak postavlja pitanje može li se vjerovati bilo kojem novom sporazumu s Trumpom.
Kanada se, kako navode, priprema za duge, teške i dramatične pregovore s neprijateljski raspoloženom američkom administracijom — pa čak i za raspad USMCA-e.
Taktika “zavadi pa vladaj” nije nova za Trumpovu administraciju. Tijekom prvog mandata američki su dužnosnici paralelno pregovarali s Meksikom, dok su Kanadi prijetili isključenjem.
SAD je tada predložio bilateralni sporazum s Meksikom i poručio Kanadi da se pridruži ili ostane izvan njega. Minutu prije isteka roka za postizanje dogovora, Kanada je iznudila jedan ustupak od američkog tima i dala jedan vlastiti — te je sporazum postignut.
