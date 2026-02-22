Trump planira veliki sjevernoamerički trgovinski savez - bez Kanade

Američki dužnosnici pojačavaju pritisak na Kanadu kako bi je natjerali na ustupke u vezi s trgovinom i drugim pitanjima. Trumpova prijetnja blokadom mosta između Detroita i Windsora bila je posljednja u nizu napetosti koje je iskoristio kako bi provocirao kanadskog premijera Marka Carneyja. U listopadu je Trump obustavio trgovinske razgovore zbog oglasa koji je financirala pokrajina Ontario, a koji je sadržavao povijesni govor predsjednika Ronalda Reagana protiv carina i emitiran je u SAD-u. Carney se ispričao.