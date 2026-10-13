predsjednik UEFA-e
Čeferin otkrio anegdotu iz hrvatskog restorana: "Nikad prije nisam to doživio"
Aleksander Čeferin ponovno će se kandidirati za predsjednika UEFA-e, poziciju koju drži već 10 godina.
Oglas
Aleksander Čeferin tim je povodom razgovarao sa slovenskim Delom. Otkrio je pritom anegdotu koja mu se dogodila tijekom odmora u Hrvatskoj.
"U Hrvatskoj sam s obitelji otišao na večeru u restoran i vlasnik mi je rekao: "Ne morate platiti, samo vas molim da zaustavite Infantina", kazao je Čeferin.
"Dolazim na granicu posljednji put, dajem putovnicu i policajac mi kaže: "Hoćete li zaustaviti tog čovjeka?" Nikad prije to nisam doživio. Govorimo o ozbiljnoj stvari o kojoj treba razgovarati, a Infantino to ne želi učiniti, radi na svoj način", dodao je.
Predsjednik europske krovne nogometne organizacije dodao je i kako nema gotovo nikakav odnos s predsjednikom krovne svjetske nogometne organizacije.
"Zapravo nemam nikakav odnos s Giannijem Infantinom. Otkad je izašla priča o pokušaju privlačenja privatnih investitora, Infantino me još nije nazvao, poslao mi SMS ili predložio da o tome razgovaramo. Dakle, ne postoji nikakav odnos između predsjednika UEFA-e i FIFA-e", kaže Čeferin.
Podijelio je i razloge svoje nove kandidature za poziciju šefa europskog nogometa.
"Radi se o tome što je ispravno, a što pogrešno. Radi se o tome što je dobro, a što loše vodstvo. Radi se o tome da nam ne trebaju carevi u nogometu i da moramo imati normalan sustav donošenja odluka. Tko god to razumije, shvatit će. Tko god ne razumije, neće - ili će imati osobni interes da to ne razumije", ustvrdio je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas