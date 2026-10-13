Čeferin otkrio anegdotu iz hrvatskog restorana: "Nikad prije nisam to doživio"

"Radi se o tome što je ispravno, a što pogrešno. Radi se o tome što je dobro, a što loše vodstvo. Radi se o tome da nam ne trebaju carevi u nogometu i da moramo imati normalan sustav donošenja odluka. Tko god to razumije, shvatit će. Tko god ne razumije, neće - ili će imati osobni interes da to ne razumije", ustvrdio je.