Važan samit u Ankari: Europa preuzima odgovornost za sigurnost kontinenta

Pod pritiskom američkog predsjednika Donalda Trumpa koji često kritizira NATO i optužuje članice da ne troše dovoljno za obranu i da se previše oslanjaju na SAD, sve članice osim Španjolske na samitu u Haagu pristale su povećati izdvajanja za obranu na 5 posto BDP-a do 2035. godine, od čega se 3,5 posto odnosi na čisto obrambene izdatke, a preostalih 1,5 posto na troškove povezane s obranom.