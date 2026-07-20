Dijamanti su desetljećima bili simbol luksuza, a sada ih svi zaobilaze. Evo zašto

Industrija dijamanata suočava se s dubokom krizom. Potražnja za ovim dragim kamenjem diljem svijeta slabi, a cijene su pale na vrlo niske razine. Garet Penny, koji je četiri desetljeća proveo u rudarskoj industriji, od čega 22 godine u kompaniji De Beers, izjavio je za informativni kanal SABC da ta industrija nikada nije bila pod većim pritiskom nego danas.