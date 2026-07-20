Duboka kriza
Dijamanti su desetljećima bili simbol luksuza, a sada ih svi zaobilaze. Evo zašto
Potražnja za pravim dijamantima opada, između ostalog i zbog konkurencije iz laboratorija.
Najveći rudnik u Južnoafričkoj Republici sada će obustaviti rad — u regiji koji je ionako već siromašan.
Za pokrajinu Limpopo, na sjeveru Južnoafričke Republike, ova vijest predstavlja težak udarac. Naime, riječ je o jednoj od najsiromašnijih regija u zemlji. Rudnik Venetia desetljećima se smatrao simbolom uspjeha jer se u njemu iskopava velik dio dijamanata koje Južnoafrička Republika izvozi.
Trenutačno u rudniku radi oko 4.500 zaposlenika, dok još nekoliko tisuća radnih mjesta neizravno ovisi oproizvodnji dijamanata, piše DW.
Industrija dijamanata pod velikim pritiskom
Industrija dijamanata suočava se s dubokom krizom. Potražnja za ovim dragim kamenjem diljem svijeta slabi, a cijene su pale na vrlo niske razine. Garet Penny, koji je četiri desetljeća proveo u rudarskoj industriji, od čega 22 godine u kompaniji De Beers, izjavio je za informativni kanal SABC da ta industrija nikada nije bila pod većim pritiskom nego danas.
Kao glavne razloge navodi sintetičke dijamante, ali i pad potražnje u Kini te carine američkog predsjednika Donalda Trumpa na uvoz dijamantnog nakita iz Indije. Dodatni problem predstavljaju i sankcije protiv ruskih dijamanata.
"Tu je i snažan pad potražnje u Kini, kao i Trumpove carine na uvoz dijamantnog nakita iz Indije. Osim toga, postoje i sankcije protiv ruskih dijamanata, što dodatno komplicira cijelu situaciju. To je, na neki način, savršena oluja u kojoj se istodobno poklopio čitav niz čimbenika", rekao je Penny, dodajući da se industrija zbog toga suočava s golemim izazovima.
Jeftina konkurencija iz laboratorija
Visoki troškovi života i gospodarska neizvjesnost na važnim tržištima poput SAD-a, Europe i Azije navode potrošače na oprezniju potrošnju. Istodobno se mijenjaju i društvene navike pa mnogim mlađim generacijama prirodni dijamanti više nisu nezaobilazan simbol zaruka ili vjenčanja.
Dodatni pritisak dolazi iz laboratorija. Sintetički dijamanti stoje između 50 i 80 posto manje od prirodnih. Njihova proizvodnja zahtijeva velike količine energije, ali ima manji utjecaj na okoliš od klasičnog rudarenja. Zbog toga poznati slogan da su "dijamanti vječni" više nema isti učinak kao nekoć.
Južnoafrički ministar mineralnih resursa Gwede Mantashe nedavno je na skupu predstavnika industrije pozvao rudarske kompanije da više ulažu u promociju i plasman svojih proizvoda.
"Prirodni dijamanti danas su pod pritiskom na više razina. Industrija je u krizi", rekao je Mantashe.
"Zato pokrećemo globalnu inicijativu za snažniju promociju prirodnih dijamanata kako bismo jasno istaknuli razliku između prirodnog kamena i dijamanata proizvedenih u laboratoriju", dodao je.
Obustava proizvodnje s ozbiljnim posljedicama
Za rudarski koncern De Beers trenutačno je, međutim, prioritet smanjenje proizvodnje i troškova poslovanja. Početkom godine već je odgođeno planirano proširenje jednog pogona u Kanadi. U priopćenju kompanije navodi se da su te mjere usmjerene na jačanje otpornosti poslovanja u kratkom roku.
Istodobno iz kompanije poručuju da postoje i pozitivni signali za budućnost. "Ohrabruju nas znakovi rasta potražnje među potrošačima u SAD-u i drugim dijelovima svijeta, osobito kada je riječ o dijamantima veće vrijednosti", navodi De Beers.
Unatoč tome, obustava proizvodnje u najvećem južnoafričkom rudniku dijamanata vjerojatno će imati ozbiljne posljedice. De Beers je još 2024. godine u rudniku Venetia ukinuo više od 300 radnih mjesta, a sada se očekuje novi val otpuštanja. Već su započeli razgovori između kompanije, vlade i sindikata o mogućim mjerama za ublažavanje socijalnih posljedica, uključujući programe prijevremenog umirovljenja, premještaj zaposlenika na druga radna mjesta te državnu pomoć.
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