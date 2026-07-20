Kineski automobili preuzimaju tržište, a Volkswagen otpušta tisuće radnika: Što čeka Europu?

"Ne bih rekao da je ovo apsolutna kriza. Riječ je o sveobuhvatnoj globalnoj tranziciji koja je započela digitalizacijom, robotizacijom i automatizacijom, a nastavila se razvojem umjetne inteligencije i drugih modernih tehnologija koje su danas neizbježne, ne samo u automobilskoj industriji nego i u gotovo svim drugim sektorima", rekao je Hodžić.