nova pravila igre
Kineski automobili preuzimaju tržište, a Volkswagen otpušta tisuće radnika: Što čeka Europu?
Njemačka automobilska industrija, desetljećima simbol kvalitete, inovacija i gospodarske snage Europe, prolazi kroz duboku transformaciju. Dok Volkswagen najavljuje desetke tisuća otkaza, a Mercedes, BMW i Porsche bilježe pad prodaje na kineskom tržištu, kineski proizvođači automobila ubrzano osvajaju svjetsko tržište.
O tome gubi li Europa utrku, što je Kina napravila bolje i kakve bi posljedice to moglo imati za Bosnu i Hercegovinu, govorio je Armin Hodžić iz Grupacije automobilske industrije Bosne i Hercegovine.
Nije riječ o krizi, nego o velikoj tranziciji
Hodžić smatra da se ne radi o klasičnoj krizi, već o globalnoj tranziciji koja traje već godinama i obuhvaća digitalizaciju, robotizaciju, automatizaciju i razvoj umjetne inteligencije.
"Ne bih rekao da je ovo apsolutna kriza. Riječ je o sveobuhvatnoj globalnoj tranziciji koja je započela digitalizacijom, robotizacijom i automatizacijom, a nastavila se razvojem umjetne inteligencije i drugih modernih tehnologija koje su danas neizbježne, ne samo u automobilskoj industriji nego i u gotovo svim drugim sektorima", rekao je Hodžić.
Kina više nije sinonim za jeftine automobile
Govoreći o razlozima zbog kojih kineski proizvođači sve uspješnije konkuriraju europskim markama, Hodžić ističe da ih je teško svesti na samo jedan čimbenik.
"Lakše bi mi bilo reći u čemu nisu bolji", kazao je.
Podsjetio je kako su kineski proizvodi nekada bili poznati kao jeftiniji, ali i manje kvalitetni, dok se posljednjih desetak do petnaest godina situacija potpuno promijenila.
Prema njegovim riječima, kineski proizvođači značajno su unaprijedili kvalitetu izrade, sigurnost vozila i razinu serijske opreme.
"Danas, kada kupujete kineski automobil u osnovnoj izvedbi, dobivate gotovo svu opremu koja je potrebna prosječnom, pa čak i zahtjevnijem vozaču", istaknuo je.
Istodobno, europski proizvođači godinama su velik dio opreme naplaćivali kao dodatnu opciju, dok je kod kineskih vozila ona danas standard.
Europa je predugo živjela od stare slave
Osim kvalitete proizvoda, Hodžić smatra da su na promjenu odnosa snaga utjecali i rast troškova rada i energije u Europi, kao i sporiji razvoj novih modela.
Podsjeća da su europski proizvođači nove generacije automobila predstavljali svakih četiri do šest godina, dok se tržište i očekivanja kupaca danas mijenjaju mnogo brže.
"Današnji kupci, posebno pripadnici generacije Z, žele da automobili prate tehnološke trendove jednako kao i svi drugi proizvodi koje koriste", rekao je.
Dodao je kako je automobil mlađim generacijama sve više prijevozno sredstvo, dok je odanost pojedinom brendu znatno manja nego prije.
Kina se pripremala desetljećima
Govoreći o razvoju kineske automobilske industrije, Hodžić naglašava da uspjeh nije došao preko noći.
"Ono što danas rade pripremaju još od pedesetih godina prošlog stoljeća. Gotovo sedamdeset godina pripremali su se za ovaj trenutak", rekao je.
Ističe da Kina ima veliku prednost zahvaljujući golemom domaćem tržištu i oslanjanju na vlastitu radnu snagu, dok Europa sve više osjeća posljedice demografskih promjena i nedostatka radnika.
Podsjetio je i da su europski proizvođači godinama ostvarivali velik dio dobiti upravo na kineskom tržištu.
"Danas je situacija potpuno drukčija. Europska unija uvozi više kineskih automobila nego ikad prije, dok istodobno izvozi najmanje europskih vozila u Kinu", upozorio je.
Električni automobili promijenili su pravila igre
Jedan od ključnih razloga promjene odnosa snaga, smatra Hodžić, jest elektrifikacija prometa.
Europa je među prvima ozbiljno krenula u razvoj električnih vozila, ali je u međuvremenu izgubila početnu prednost.
"Kinezi su Europu sustigli i prestigli", rekao je.
Dodao je da se upravo sada stvaraju novi lanci dobavljača za električna vozila, što vidi kao priliku i za tvrtke iz Bosne i Hercegovine, pod uvjetom da ulažu u nove tehnologije i modernizaciju proizvodnje.
Hoće li Kina potpuno preuzeti tržište?
Unatoč snažnom rastu kineskih proizvođača, Hodžić ne vjeruje da će europske automobilske marke izgubiti svoju važnu ulogu.
"Mislim da neće. Kineski proizvođači ostat će vrlo snažni, ali europska automobilska industrija ima tradiciju, iskustvo i znanje te će nastojati zadržati značajan dio tržišta", zaključio je.
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