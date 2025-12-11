"vrlo potreban korak"
Dobitnica Nobela za mir podržala američku zapljenu tankera na obali Venezuele
María Corina Machado kaže da je akcija bila “vrlo potreban korak” u suzbijanju “kriminalnog” režima Nicolása Madura
Najpoznatija venezuelska oporbena čelnica, dobitnica Nobelove nagrade za mir María Corina Machado, izjavila je da podržava američku zapljenu naftnog tankera uz obalu Venezuele, nazvavši je “vrlo potrebnim korakom” u suprotstavljanju “kriminalnom” režimu Nicolása Madura, piše Guardian.
Govoreći u Oslu u četvrtak, dan nakon što je nagrađena za svoju “neumornu” borbu za demokratske promjene, Machado je pohvalila desant američke mornarice i obalne straže helikopterima na plovilo.
Machado je rekla da golemo naftno bogatstvo Venezuele — koja ima najveće dokazane rezerve na svijetu — Madurova "diktatura nije koristila za financiranje bolnica, prehranjivanje osiromašenih učitelja ili poboljšanje sigurnosti". Umjesto toga, režim ga je koristio za kupnju oružja kojim se potiskuju politički protivnici. “Dakle da, te kriminalce treba zaustaviti, a uskraćivanje resursa za njihove ilegalne aktivnosti vrlo je potreban korak”, rekla je Machado novinarima.
Ranije tijekom dana Machado je svoj dolazak u Oslo nazvala “povijesnom prekretnicom” koja Venezuelancima pokazuje da je “svijet uz njih”.
Machado, koju je Maduro prisilio na skrivanje u Venezueli, iskrala se iz države brodom kako bi otputovala u Norvešku i preuzela nagradu. Venezuelske vlasti “učinile bi sve što mogu” da je spriječe da otputuje, da su znale gdje se skriva, rekla je u četvrtak.
Govoreći u norveškom parlamentu, Stortingu, nekoliko sati nakon što se oko 2.30 ujutro dramatično pojavila na balkonu hotela Grand u Oslu kako bi pozdravila pristaše i nakon emotivnog ponovnog susreta s obitelji, Machado je zahvalila svima koji su “riskirali svoje živote kako bih danas mogla biti ovdje”.
Stojeći uz norveškog premijera Jonasa Gahr Størea, rekla je: “Ne mislim da su vlasti znale gdje sam. I sasvim je jasno da bi učinile sve što mogu da me spriječe da dođem ovamo.” Dodala je: “Želim zahvaliti svima koji su riskirali svoje živote kako bih danas mogla biti ovdje.
“Rekla bih svim građanima svijeta u ovom trenutku i uvjerila ih da sam vrlo optimistična da će Venezuela biti slobodna i da ćemo svoju zemlju pretvoriti u svjetionik nade i prilika, u demokraciju.”
Machado je rekla da bi voljela posjetiti više zemalja dok je u Europi, ali da se planira odmah vratiti u Venezuelu, gdje će i dalje biti u skrovištu. “Kad se vratim, režim neće znati gdje sam. Imamo ljude koji brinu o meni i o mjestima gdje boravim”, rekla je.
Nekoliko sati ranije političarka i pro-demokratska aktivistica obilježila je svoj dolazak u Oslo izlaskom na balkon hotela Grand nešto prije 2.30 ujutro po lokalnom vremenu.
Deseci pristaša skandirali su “Hrabrost!” i “Sloboda!” ispred hotela i pjevali venezuelsku himnu dok se pojavljivala. “Slava hrabrom narodu, koji je zbio jaram!” odzvanjalo je.
Bio je to Machadin prvi javni nastup u gotovo godinu dana, nakon predsjedničkih izbora u srpnju 2024. Nekoliko minuta nakon što se pojavila na balkonu ispred slavne Nobelove suite hotela, 58-godišnja konzervativka sišla je na ulicu i preskočila metalne barikade kako bi zagrlila pristaše koji su se okupili ispred blistave fasade zgrade iz 19. stoljeća.
Na kasnijoj konferenciji za novinare rekla je: “Mir je izjava ljubavi. I to me dovelo ovamo.”
Upitana podržava li američku vojnu intervenciju u Venezueli, rekla je da je zemlja već okupirana. “Imamo iranske agente i terorističke skupine poput Hezbollaha i Hamasa koje djeluju zajedno s režimom.” Narko-karteli, dodala je, “pretvorili su Venezuelu u kriminalno središte”.
Članovi Madurova režima osudili su Machadinu nagradu, a potpredsjednica Delcy Rodríguez opisala je ceremoniju kao “potpuni neuspjeh” kojem njezina suparnica nije prisustvovala. “Kažu da se bojala”, dodala je Rodríguez, tvrdeći da je Nobelova nagrada za 2025. “uprljana krvlju”.
Maduro je, govoreći na skupu u Caracasu, pozvao Trumpovu administraciju — koja posljednjih mjeseci nastoji srušiti njegovu vladu — da prekine svoje “ilegalno i brutalno intervencionizam”. Rekao je da bi građani trebali biti spremni “razbiti zube sjevernoameričkom carstvu ako bude potrebno”.
