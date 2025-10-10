Venezuelska dobitnica Nobela za mir nagradu posvetila i Trumpu

AFP / JUAN BARRETO

Venezuelska oporbena čelnica Maria Corina Machado, koja je u petak osvojila Nobelovu nagradu za mir za godinu 2025. za borbu protiv diktature u svojoj zemlji, nagradu je dijelom posvetila i američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, koji je više puta rekao kako je upravo on zaslužuje.

"O Bože... Nemam riječi", rekla je Machado u telefonskom razgovoru tajniku tijela koje nagradu dodjeljuje, Kristianu Bergu Harpvikenu.

Njezinu je reakciju Nobelov odbor objavio na društvenim mrežama.

"Puno vam hvala, ali se nadam da razumijete kako je ovo čitav pokret, ovo je postignuće cijelog društva. Ja sam samo jedna osoba. Sigurno je ne zaslužujem", dodala je.

Kasnije je u objavi na platformi X na engleskom napisala: "Nagradu posvećujem patničkome narodu Venezuele i predsjedniku Donaldu Trumpu za njegovu odlučnu potporu našoj stvari!"

Trump je žestoki kritičar venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura, a Sjedinjene Države jedna su od brojnih zemalja svijeta koje ne priznaju legitimitet njegove vlade.

Bijela kuća je ranije kritizirala odluku Norveškoga Nobelova odbora o fokusiranju na Venezuelu samo nekoliko dana nakon što je Trump najavio napredak u pregovorima o prekidu borbi u Gazi između Izraela i Hamasa.

"Predsjednik Trump nastavit će i dalje sklapati mirovne sporazume, okončavati ratove i spašavati živote... Nobelov odbor dokazao je da stavlja politiku iznad mira", napisao je na platformi X glasnogovornik Bijele kuće Steven Cheung.