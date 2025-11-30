Može li Venezuela odgovoriti na američki napad? "Prazne prijetnje"

Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro, kojeg Trump optužuje da vodi narkodržavu, tvrdi da je više od osam milijuna ljudi izrazilo spremnost da brani svoju zemlju i pridružilo se nacionalnom obrambenom sustavu nakon najave o mobilizaciji svih borbeno spremnih muškaraca za obranu od američkog napada. Rekao je da je više od četiri i pol milijuna od njih već obučeno u prijašnjim godinama i spremno za rat.