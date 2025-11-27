Maduro okuplja Venezuelu za rat protiv SAD-a

Venezuelanski predsjednik Nicolás Maduro zaoštrio je sukob sa Sjedinjenim Državama, okupljajući desetke tisuća pristaša diljem Caracasa i predstavljajući trenutak kao povijesnu bitku za nacionalni opstanak.
Mašući mačem i odjeven u maskirnu vojnu odoru, Maduro je iznio niz poruka.
"Moramo biti spremni braniti svaki pedalj ove blagoslovljene zemlje od imperijalističkih prijetnji ili agresije, bez obzira odakle dolazile."
Demonstracija snage odvila se u trenutku kada su napetosti s administracijom predsjednika Donalda Trumpa dosegle najvišu razinu u godinama, potaknute novim američkim oznakama, vojnim raspoređivanjima i sve žešćim optužbama između Washingtona i Caracasa, prenosi Newsweek.
Zašto je ovo važno?
Sukob je postao jedna od najnapetijih točaka odnosa. Američki pritisak na Caracas proizlazi iz optužbi da su Maduro i visoki dužnosnici povezani s narkokartelima, uključujući američko proglašenje kartela "Cartel de los Soles" stranom terorističkom organizacijom, uz raspoređivanje velikih mornaričkih snaga za ono što Washington opisuje kao operacije borbe protiv narkotika.
Venezuelanski čelnici tvrde da su ti potezi pokušaj opravdavanja intervencije i preuzimanja golemih prirodnih resursa zemlje. Maduro je odgovorio mobiliziranjem pristaša i prikazivanjem krize kao borbe za suverenitet, koristeći masovne prosvjede kako bi projicirao slogu unutar zemlje unatoč dubokim ekonomskim teškoćama i međunarodnoj izolaciji.
Što treba znati?
"Marš zastave i mača osloboditelja Simóna Bolívara" doveo je tisuće ljudi na ulice Caracasa i drugih gradova, gdje su prosvjednici iskazali nezadovoljstvo zbog, kako su opisali, opasne američke vojne eskalacije u Karibima. Nosili su velike venezuelske zastave, slike Madura i transparente koji osuđuju postupke Washingtona.
Maduro se obratio pristašama izjavivši "Neuspjeh nije opcija!", u namjernoj demonstraciji prkosa koja treba signalizirati spremnost na sukob. Njegov nastup dodatno je učvrstio narativ vlade da se Venezuela suočava s egzistencijalnom prijetnjom izvana.
Napetosti između Washingtona i Caracasa intenzivirale su se posljednjih tjedana. U ponedjeljak su SAD službeno proglasile Cartel de los Soles stranom terorističkom organizacijom, navodeći navodne veze između te mreže i visokih venezuelskih dužnosnika. Caracas je potez odmah odbacio, nazvavši ga izmišljenim izgovorom za intervenciju i pokušajem potkopavanja venezuelanskog suvereniteta.
Neovisno o tome, SAD su u regiju rasporedile nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford, najveći na svijetu, zajedno s pratećom borbenom skupinom. Američki dužnosnici opisuju raspoređivanje kao dio operacija protiv trgovine drogom.
Od kraja kolovoza, američke snage izvele su napade na plovila za koja sumnjaju da su povezana s trgovinom drogom, a Washington tvrdi da često potječu iz Venezuele. Madurova vlada osudila je te akcije inzistirajući da predstavljaju nezakonitu prijetnju u međunarodnim vodama, te ih povezala s gospodarskim motivima, tvrdeći da SAD želi iskoristiti bogate prirodne resurse Venezuele.
Diplomatsko rješenje?
Usred rastućih napetosti, predsjednik Trump, na putu prema Floridi za Dan zahvalnosti, poručio je da SAD ostavlja otvorenima i diplomatske i snažnije mjere.
"Ako možemo spasiti živote i učiniti stvari na lakši način, dobro. A ako to moramo učiniti na teži način, i to je u redu", rekao je Trump.
Njegove izjave nisu ponudile jasan signal smirivanja situacije, naglašavajući nesigurnost oko toga kako će Washington odgovoriti na Madurov prkos.
"Oni žele venezuelanske rezerve nafte i plina. Žele ih besplatno, bez plaćanja. Žele venezuelansko zlato. Žele dijamante, željezo, boksit. Žele prirodne resurse Venezuele", izjavila je venezuelanska potpredsjednica Delcy Rodríguez, a nadovezao se Maduro:
"Moramo biti spremni braniti svaki pedalj ove blagoslovljene zemlje od imperijalističkih prijetnji ili agresije, bez obzira odakle dolazile."
S obzirom na to da su obje zemlje ukopane u svoje pozicije, kriza ne pokazuje znakove smirivanja. Venezuela nastavlja mobilizirati vojsku, dok Washington održava pritisak kroz sankcije, pravne oznake i vojnu prisutnost. Daljnji razvoj ovisit će o tome hoće li se diplomatski kanali ponovno otvoriti - ili će se regija još više približiti otvorenom sukobu.
