Maduro okuplja Venezuelu za rat protiv SAD-a

Od kraja kolovoza, američke snage izvele su napade na plovila za koja sumnjaju da su povezana s trgovinom drogom, a Washington tvrdi da često potječu iz Venezuele. Madurova vlada osudila je te akcije inzistirajući da predstavljaju nezakonitu prijetnju u međunarodnim vodama, te ih povezala s gospodarskim motivima, tvrdeći da SAD želi iskoristiti bogate prirodne resurse Venezuele.