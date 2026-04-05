Dojave o pucnjavi u blizini Bijele kuće, pojačane sigurnosne mjere

Američka Tajna služba istražuje "noćnu pucnjavu" u blizini Bijele kuće, objavila je agencija za zaštitu predsjednika u nedjelju na X-u.
"Ubrzo nakon ponoći, 5. travnja 2026., policijski službenici Tajne službe odgovorili su na dojave o pucnjavi u blizini parka Lafayette", navodi se u izjavi koju je objavio šef komunikacija službe Anthony Guglielmi.
Park Lafayette nalazi se nasuprot Bijele kuće u središtu Washingtona.
Nije pronađen nijedan osumnjičenik nakon "temeljite pretrage parka i okolnog područja", navodi se.
Dok funkcioniranje Bijele kuće ostaje nepromijenjeno, "poduzete su pojačane sigurnosne mjere", a ceste u tom području blokirane su dok Tajna služba i policija "aktivno traže moguće vozilo i osobu od interesa".
