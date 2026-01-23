analiza za n1
Domagoj Juričić o geopolitičkim zbivanjima: "Vraćamo se igri moći"
Analitičar Domagoj Juričić gostovao je u N1 Studiju uživo. S našom Natašom Božić Šarić razgovarao je aktualnoj geopolitičkoj situaciji koja se mijenja iz sata u sat, a čiju nepredvidljvost predvodi Donald Trump
Hajdaš Dončić je u otvorenom pismu u petak pozvao premijera Plenkovića da se poziv Hrvatskoj o priključenje u Trumpov Odbor za mir odluči u Saboru.
"Postavlja se pitanje o čemu bi raspravljali, što uopće znamo o inicijativi? Vidim da ni Vlada nema stav, a teško ga je i imati zato i ova odgoda. Mislim da stav koji je premijer iznio implicira da je on spreman koristiti parlament kako bi pokazao da postoje neka ograničenja u demokratskom odlučivanju", smatra Juričić i dodaje da očekuje da će se u pregovore uključiti i Sabor i Europski parlament, i pregovori s EU partnerima kako se ne bi zamjerio SAD-u, a opet odradio proceduru.
Obrasci Trumpovog ponašanja
Na pitanje koliko je moguće pratiti ovaj tempo geopolitičkih zbivanja koji udara SAD na čelu s Trumpom, analitičar kaže da se moguće osloniti na obrasce ponašanja koji su kod Trumpa dovoljno predvidljivi.
"Netko na tom ponašanju dobro zarađuje", rekao je i dodao da misli da je Europa postupila vrlo mudro.
"Nakon prvotnog šoka kojeg su imali suočavajući se s njegovom nepredvidljivošću, sad polako imamo obrazac; stvaranje krize, eskalacija pa deeskalacija. Tako da mislim da je mudro pristati na igru u kojoj se ne eskalira dodatno, već biti netko tko je uvijek spreman spustiti loptu i na neki način kupovati vrijeme i da Europa učini nužne korake kako bi došla do te strateške neovisnosti", rekao je.
Napominje da je EU najmoćnija regulatorna sila svijeta, ali joj "izmiče iz ruke to pretočiti u realnu geostratešku moć."
Koje adute ima EU?
Na pitanje koje adute u ovom trenutku ima EU, kaže da ima problem s upotrebom, ali ne i s njegovim manjkom.
"Najveće jedinstveno tržište, snažna regularotna moć, kapital je neupitan, no nedostaje politički refleks moći. Mislim da se Europa probudila i shvatila da se ovdje, na ovom odnosu, lomi ta temeljna pretpostavka postratnog i hladnoratovskog Zapada, a ta je da su SAD i EU prirodni, gotovo automatski partneri. Kada tu temeljnu prepotstavku propitkujete, svi počnu razmišljati geopolitički, a prestanu razmišljati u dimenzijama koje ste imali do jučer", kazao je i dodao da je riječ o "dubokoj, strukturnoj promjeni, a ne privremenoj krizi.
Trump je, kako ističe, simptom, a ne isključivi izvor ovog. "Došlo je vrijeme u kojem je Amerika shvatila da poredak koji je dizajnirala nakon II. svjetskog rata, a koji joj je omogućavao neku dividendu, a opet osiguravao i predvidivost partnerima, da je ta otvorenost Zapada postala slabost zapada. Zašto bijeg iz UN-ovih institucija? Zato što SAD više ne vlada njima, tu su Kina, Indija... Naprosto sustav koji je SAD dizajnirao više ne radi za njih", zaključuje.
Smatra da se više ne radi o odnosu prijatelja i neprijatelja, već samo interesa. "Vraćamo se povratku logike velikih sila i upotrebi resursa, teritorija, tehnologije... Dakle vraćamo se igri moći", rekao je.
Na pitanje tko zarađuje na ovim lošim odnosima, ocjenjuje - "mnogi".
