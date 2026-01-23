"Postavlja se pitanje o čemu bi raspravljali, što uopće znamo o inicijativi? Vidim da ni Vlada nema stav, a teško ga je i imati zato i ova odgoda. Mislim da stav koji je premijer iznio implicira da je on spreman koristiti parlament kako bi pokazao da postoje neka ograničenja u demokratskom odlučivanju", smatra Juričić i dodaje da očekuje da će se u pregovore uključiti i Sabor i Europski parlament, i pregovori s EU partnerima kako se ne bi zamjerio SAD-u, a opet odradio proceduru.