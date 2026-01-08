vanjskopolitička analiza
Dragan Nikolić: "SAD tjera Kinu iz svog dvorišta, a ulazi duboko u njeno..."
Dragan Nikolić, dugogodišnji vanjskopolitički novinar te jedan od suosnivača Foruma za vanjsku politiku, jutros je gostovao u Novom danu.
Dragan Nikolić boravio je u Venezueli u vremenu dok je Hugo Chavez bio predsjednik, a Nicolas Maduro njegov ministar, te je jedan od boljih poznavatelja društvenih odnosa u toj državi.
Tvrdi da je društvo duboko podijeljeno na one koji imaju koristi od režima i one koji nemaju te podsjeća da je Venezuela pedesetih godina prošlog stoljeća imala standard u razini Zapadne Njemačke, no zbog lošeg upravljanja te neskrivene izvanjske eksploatacije rastuća frustracija u društvu dovela je prvo do Chavezova dolaska na vlast, a onda i ostanka na vlasti interesne grupe prvotno okupljene oko njega.
Ne vjeruje da će doći do ikakvih demokratskih pomaka u Venezueli, ali očekuje da će SAD djelovati prema drugim državama Južne i Latinske Amerike ne bi li u njima što skorije doveli na vlast desnicu blisku konzervativcima iz SAD-a. Time SAD želi izgurati Kinu koja je kapilarno prodrla u taj dio svijeta te je prisutna s brojnim ulaganjima, Nikolić ne dvoji da je otmica i smjena Madura poruka prije svega Kini.
Istovremeno se SAD pokušava pozicionirati na prostoru Srednje Azije te uspostaviti suradnju s državama nastalim nakon raspada SSSR-a, o čemu svjedoči nedavni presedanski sastanak s liderima tih država u Bijeloj kući, čime pak SAD ulazi u područje kineskog utjecaja.
Što je još Nikolić govorio o budućnosti Grenlanda, Europske unije I NATO saveza, zašto vjeruje da je SAD već u stanju prigušenog građanskog rata te kako vidi razvoj situacije na brojnim drugim kriznim žarištima na svijetu poput Bliskog istoka pogledajte u videu.
