Dragan Nikolić: "SAD tjera Kinu iz svog dvorišta, a ulazi duboko u njeno..."

Ne vjeruje da će doći do ikakvih demokratskih pomaka u Venezueli, ali očekuje da će SAD djelovati prema drugim državama Južne i Latinske Amerike ne bi li u njima što skorije doveli na vlast desnicu blisku konzervativcima iz SAD-a. Time SAD želi izgurati Kinu koja je kapilarno prodrla u taj dio svijeta te je prisutna s brojnim ulaganjima, Nikolić ne dvoji da je otmica i smjena Madura poruka prije svega Kini.