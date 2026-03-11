Oglas

Provodi se istraga

FOTO / Drama u blizini Bijele kuće: Automobil se zabio u barikadu, zatvoreni svi prilazi

author
N1 Info
|
11. ožu. 2026. 14:30
Bijela kuća
Brendan SMIALOWSKI / AFP

Američka Tajna služba provodi istragu nakon što se vozilo rano u srijedu zabilo u barikadu u blizini Bijele kuće, priopćili su savezna agencija i policija u Washingtonu, D.C.

Vozača automobila priveli su agenti Tajne službe i trenutno ga ispituju, rekao je Anthony Guglielmi, glasnogovornik agencije. U izjavi za CBS News kazao je da su pripadnici uniformirane divizije Tajne službe „provjeravali sumnjivo vozilo“.

„Razni ulazi i ulice privremeno su zatvoreni dok timovi obavljaju svoj posao“, rekao je Guglielmi. „Dodatne informacije pružit ćemo nakon što kasnije jutros dobijemo ažurirane podatke od policijskih službenika.“

Bijela kuća
Brendan SMIALOWSKI / AFP

U sudaru nije bilo ozlijeđenih, rekao je glasnogovornik Policijske uprave metropolitanskog područja Washingtona (D.C. Metropolitan Police Department), koja pomaže Tajnoj službi u istrazi. Glasnogovornik policije naveo je da se nesreća dogodila na dijelu raskrižja ulica Connecticut i H.

Ulice sjeverno od Bijele kuće bile su zatvorene, a policijska traka, policijska vozila, pripadnici Tajne službe, policajci metropolitanske policije i pripadnici Nacionalne garde blokirali su pristup tom području.

Bijela kuća

