Dramatična poruka Zelenskog: Dugi rat u Iranu za nas je problem. Prijeti nam...

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u velikom intervjuu za BBC da će se Ukrajina suočiti s manjkom projektila koje koristi za borbu protiv Rusije zbog rata na Bliskom istoku.
Zelenski je naglasio da ruski predsjednik Vladimir Putin želi "dugi rat" između SAD-a, Izraela i Irana jer bi to oslabilo Kijev, a američki resursi bi bili usmjereni negdje drugdje. Ustvrdio je i da američki predsjednik Donald Trump nije ni na jednoj strani u ratu između Rusije i Ukrajine te da ne želi "iritirati" Putina.
Pozvao je Trumpa i britanskog premijera Keira Starmera da se sastanu i pronađu zajednički jezik, nakon što je opetovanih kritika američkog predsjednika.
Rat koji su izazvali američki i izraelski napadi na Iran prelio se u diplomatski spor nakon Trumpove opomene saveznicima u NATO-u i navodnog nedostatka vojne akcije Keira Starmera. Zelenski je upozorio na podjele među zapadnim čelnicima.
U trećem se tjednu sukob na Bliskom istoku proširio preko Zaljeva, a Iran napada susjedne države kao odmazdu za američke i izraelske napade. Zelenski je rekao da ima "jako loš osjećaj" o utjecaju sukoba na rat u Ukrajini, poručivši da se pregovori o miru "stalno odgađaju. Postoji jedan razlog - rat u Iranu".
Dodao je da cijela situacija ide u prilog Putinu jer povećava cijene energije, što je problem za Ukrajinu, te da bi moglo doći do "manjka" projektila. "Za Putina je dugi rat u Iranu plus", rekao je. "Osim cijena energije, to znači iscrpljivanje američkih rezervi i iscrpljivanje proizvođača protuzračne obrane. Dakle, mi [Ukrajina] imamo iscrpljivanje resursa", rekao je Zelenski za BBC.
Dodao je da će će "definitivno" postojati manjak projektila Patriot, što bi bio "izazov".
"Sad je pitanje kad će se iscrpiti sve zalihe na Bliskom istoku. Amerika proizvodi 60-65 projektila mjesečno. Zamislite, 65 projektila mjesečno je oko 700-800 projektila godišnje, proizvedenih svake godine. A prvog dana rata na Bliskom istoku korišteno je 803 projektila", rekao je ukrajinski predsjednik.
Govoreći o Trumpovom stavu prema ratu u Ukrajini, poručio je za BBC da američki predsjednik želi biti pregovarač, a ne zauzeti bilo čiju stranu. Zelenski smatra da Trump "želi završiti ovaj rat", ali je dodao da su američki predsjednik i njegovi savjetnici odabrali strategiju bliskog dijaloga s Putinom i da ga "ne iritiraju jer ga Europa iritira, a Putin ne želi razgovarati s Europom".
