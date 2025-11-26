Države članice EU-a se usuglasile oko "chat controla": Prijedlog o obaveznom skeniranju odbačen

Na temelju te procjene morat će provesti mjere kako bi se suprotstavili tom riziku. Takve mjere mogle bi uključivati stavljanje na raspolaganje alata koji korisnicima omogućuju prijavljivanje seksualnog zlostavljanja djece na internetu, kontrolu nad sadržajem o njima koji se dijeli s drugima i postavljanje zadanih postavki privatnosti za djecu.