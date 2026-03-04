Države Zaljeva razmatraju odgovor na napade: "Sve crvene linije su prijeđene"

Time pogađa imidž Zaljeva kao sigurnog i prosperitetnog središta za putovanja, turizam i financije te remeti naftnu i plinsku industriju u njezinoj srži, piše BBC. Riječ je o ratu koji arapske vlade nisu željele i koji su pokušale spriječiti. Pitanje je hoće li u njega biti uvučene zbog onoga što su nazvale „izdajničkim” iranskim napadima. „Sve crvene linije već su prijeđene”, rekao je glasnogovornik katarskog ministarstva vanjskih poslova Majed al-Ansari na konferenciji za novinare u utorak.