Merz: "Može biti i prekasno“ spriječiti Iran

U prisutnosti Merza, Trump se oštro okomio na postupke Španjolske, a kancelar kaže kako je pokušao smiriti srdžbu na večeri nakon razgovora. Španjolska je zabranila SAD korištenje zračnih baza na svom teritoriju za napade na Iran. Trump je na to rekao kako nitko ne može naređivati SAD-u što smije ili ne smije raditi. Ako to žele, mogu koristiti španjolske baze i bez dopuštenja. Također je rekao da je svom ministru financija Scottu Bessentu naredio da „prekine sve dogovore" s Madridom.