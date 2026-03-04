tvrde izvori
CIA radi na naoružavanju kurdskih snaga u Iranu: Ovo im je cilj
CIA radi na planu naoružavanja kurdskih snaga s ciljem poticanja narodnog ustanka u Iranu, reklo je za CNN više osoba upoznatih s planom. Administracija predsjednika Donalda Trumpa aktivno razgovara s iranskim oporbenim skupinama i kurdskim vođama u Iraku o mogućem pružanju vojne potpore, navode izvori.
Iranske kurdske oružane skupine imaju tisuće boraca raspoređenih uz iračko-iransku granicu, uglavnom u iračkoj regiji Kurdistan. Nekoliko tih skupina objavilo je javna priopćenja od početka rata u kojima nagovještavaju skoru akciju i pozivaju iranske vojne snage na dezertiranje. Iranska Revolucionarna garda (IRGC) napadala je kurdske skupine i u utorak objavila da je desecima dronova ciljala kurdske snage, piše CNN.
Također u utorak predsjednik Donald Trump razgovarao je s predsjednikom Demokratske stranke iranskog Kurdistana (KDPI), Mustafom Hijrijem, rekao je jedan visoki kurdski dužnosnik iz Irana. KDPI je bila jedna od skupina koje je IRGC napao.
Iranske kurdske oporbene snage očekuje se da će sudjelovati u kopnenoj operaciji u zapadnom Iranu u narednim danima, rekao je isti dužnosnik za CNN.
„Vjerujemo da sada imamo veliku priliku“, rekao je izvor, objašnjavajući zašto je operacija planirana upravo sada. Dodao je da milicije očekuju potporu SAD-a i Izraela.
Svaki pokušaj naoružavanja iranskih kurdskih skupina zahtijevao bi potporu iračkih Kurda
Trump je također u nedjelju razgovarao s iračkim kurdskim čelnicima o američkoj vojnoj operaciji u Iranu i mogućoj suradnji SAD-a i Kurda kako se misija bude razvijala, rekla su dva američka dužnosnika i treći izvor upoznat s razgovorima, što je prvi objavio Axios.
Svaki pokušaj naoružavanja iranskih kurdskih skupina zahtijevao bi potporu iračkih Kurda, kako bi se omogućio prolaz oružja i korištenje iračkog Kurdistana kao polazišta operacija.
Jedna osoba upoznata s raspravama rekla je da bi ideja bila da kurdijske oružane snage napadnu iranske sigurnosne snage i vežu ih borbom, kako bi se neoružanim Irancima u velikim gradovima olakšao izlazak na ulice, bez ponavljanja masakara kakvi su se dogodili tijekom nemira u siječnju.
Drugi američki dužnosnik rekao je da bi Kurdi mogli posijati kaos u regiji i rastegnuti vojne resurse iranskog režima. Neki prijedlozi uključuju i mogućnost da Kurdi zauzmu i zadrže teritorij na sjeveru Irana, čime bi se stvorila tampon-zona za Izrael.
CIA je odbila komentirati ovu priču.
“Jasno pokušavaju potaknuti ustanak”
Alex Plitsas, analitičar CNN-a za nacionalnu sigurnost i bivši visoki dužnosnik Pentagona u vrijeme predsjednika Baracka Obame, rekao je da SAD “jasno pokušava pokrenuti proces svrgavanja režima u Iranu” naoružavanjem Kurda, koji su povijesni američki saveznici u regiji.
„Iranski narod je u pravilu neoružan, i ako se sigurnosne službe ne raspadnu, bit će im teško preuzeti vlast osim ako ih netko ne naoruža“, rekao je Plitsas za CNN. „Vjerujem da se SAD nada da će to potaknuti i druge u Iranu da učine isto.“
Jen Gavito, bivša visoka dužnosnica američkog State Departmenta za Bliski istok u administraciji Joea Bidena, rekla je da je zabrinuta jesu li u potpunosti razmotrene posljedice naoružavanja Kurda.
„Već se suočavamo s nestabilnom sigurnosnom situacijom s obje strane granice“, rekla je Gavito za CNN. „To bi moglo potkopati suverenitet Iraka i u suštini osnažiti naoružane milicije bez odgovornosti, uz malo razumijevanja kakve bi posljedice to moglo pokrenuti.“
Posljednjih dana izraelska vojska napadala je iranske vojne i policijske položaje uz granicu s Irakom, dijelom kako bi se pripremio teren za mogući ulazak kurdskih oružanih snaga u sjeverozapadni Iran, rekao je jedan izvor. Izraelski izvor kaže da će se ti napadi vjerojatno pojačati u narednim danima.
Potrebna velika potpora
Ipak, svaka američka i izraelska potpora kurdskim kopnenim snagama koje bi trebale pomoći u svrgavanju iranskog režima morala bi biti vrlo opsežna, rekli su izvori upoznati s planovima.
Američke obavještajne procjene stalno su ukazivale na to da iranski Kurdi trenutačno nemaju dovoljno utjecaja ni resursa da sami pokrenu uspješan ustanak protiv vlasti.
Također, iranske kurdske političke stranke traže politička jamstva od Trumpove administracije prije nego što pristanu sudjelovati u bilo kakvom otporu.
Kurdijske oporbene skupine dodatno su podijeljene, s dugom poviješću napetosti, različitim ideologijama i suprotstavljenim interesima. Neki dužnosnici Trumpove administracije uključeni u razgovore o potpori tim skupinama izražavaju zabrinutost oko njihovih motiva.
Postavlja se i pitanje može li ta dinamika ugroziti suradnju SAD-a i Kurda, s obzirom na razinu povjerenja potrebnu za takvu vrstu operacije.
„Možda nije tako jednostavno kao da Amerikanci uvjere neku posredničku silu da se bori u njihovo ime“, rekao je jedan dužnosnik Trumpove administracije. „Imate skupinu ljudi koji razmišljaju o vlastitim interesima, a pitanje je poklapa li se to s američkim interesima.“
