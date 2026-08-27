Rijetka zaraza
Dva radnika frankfurtske zračne luke preminula od malarije: Komarci stigli zrakoplovom?
Dvoje zaposlenika frankfurtske zračne luke preminulo je od malarije nakon što se šestero zaposlenika zarazilo tom ozbiljnom bolešću koju prenose komarci.
Oglas
Vjeruje se da su komarci stigli u najprometniju njemačku zračnu luku zrakoplovom, navode njemačke javnozdravstvene službe, što je izazvalo pojavu bolesti koja je prvi put zabilježena u srpnju.
Glasnogovornik operatera zračne luke Fraport rekao je za BBC da je jedan zaposlenik preminuo od posljedica infekcije, dok su javnozdravstvene službe kasnije u srijedu priopćile da su preminule dvije zaražene osobe.
U zračnoj luci postavljene su zamke, a uhvaćeni komarci bit će analizirani u laboratoriju kako bi se utvrdilo kojoj vrsti pripadaju i odakle potječu.
"Svim smo zaposlenicima pružili sveobuhvatne informacije i potičemo ih da se obrate liječniku ako osjete bilo kakve simptome“, rekao je glasnogovornik Fraporta za BBC.
Slučajeve istražuje frankfurtski Zavod za javno zdravstvo.
BBC doznaje da je zaraženo šest muških zaposlenika zračne luke koji rade na različitim poslovima i u različitim dijelovima zračne luke. Nadležni analiziraju uzorke krvi kako bi utvrdili jesu li ih zarazili ubodi jednog komarca ili šest različitih komaraca.
Kasnije u srijedu frankfurtske javnozdravstvene službe poslale su medijima dopis u kojem su navele da su dvije zaražene osobe preminule.
Dodaje se da se rezultati laboratorijskih analiza kojima bi se trebao utvrditi izvor zaraze ne očekuju još nekoliko tjedana.
Institut je naveo da malarija u Njemačkoj gotovo isključivo pogađa putnike na dugim putovanjima koji su se zarazili u područjima u kojima je malarija endemska te da su slučajevi prijenosa malarije unutar neke njemačke zračne luke rijetki.
„Izostanak podatka o putovanju može dovesti do zakašnjele dijagnoze. Zakašnjela dijagnoza povećava rizik od teškog oblika bolesti“, naveo je Institut u svom epidemiološkom biltenu.
Posljednji slučaj takozvane aerodromske malarije zabilježen je 2023. godine, također u Zračnoj luci Frankfurt, dodaje Institut.
Malarija je bolest koju na ljude ubodom prenose određene vrste komaraca, a uglavnom se pojavljuje u tropskim zemljama, navodi Svjetska zdravstvena organizacija (WHO).
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas