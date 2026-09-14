Dvadeset i pet godina BRICS-a: Kako se svjetski ekonomski div nosi s dolarom?

Sve više trgovine unutar bloka ipak se namiruje u lokalnim valutama, a Rusija i Kina trguju u rubljima i juanima. No ni sam Putin nije sklon govoriti o zajedničkoj valuti, u listopadu 2024. rekao je da je "prerano" o tome raspravljati, a indijski ministar vanjskih poslova Subrahmanyam Jaishankar u ožujku 2025. u londonskom Chatham Houseu javno je odbacio ideju zamjene dolara, ustvrdivši da je dolar "izvor globalne gospodarske stabilnosti".