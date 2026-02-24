Oglas

kod željezničkog kolodvora

Eksplozija u Moskvi: U bombaškom napadu poginuo policajac, dvojica ranjena

N1 Info
24. velj. 2026. 06:44
Jedan policajac je poginuo, a dvojica su ranjena u eksploziji koja se dogodila rano jutros u središtu Moskve, nakon što je napadač aktivirao eksplozivnu napravu pokraj patrolnog vozila.

Rusko ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da se napad dogodio na trgu kod željezničkog kolodvora Savelovski, piše The Guardian.

Prema priopćenju ministarstva objavljenom na Telegramu, eksplozija je odjeknula nešto poslije ponoći. Kolodvor Savelovski, koji se nalazi u sjevernom dijelu Moskve, jedno je od glavnih gradskih željezničkih čvorišta.

Detonirana bomba

U priopćenju se navodi da je napadač prišao prometnim policajcima koji su sjedili u svom patrolnom vozilu, a zatim je detonirana eksplozivna naprava. Dodaje se da je i napadač preminuo na mjestu događaja, prenosi Index.

Ruska državna novinska agencija Tass izvijestila je da je ciljano patrolno vozilo teško oštećeno, ali da se nije zapalilo. Lokalni mediji objavili su slike policijskog automobila s razbijenim prozorima u blizini željezničkih tračnica. Područje je odmah blokirala policija, a na mjesto događaja stiglo je nekoliko vozila hitne pomoći.

Ministarstvo je prvotno objavilo da je počinitelj pobjegao. Ipak, samo nekoliko minuta kasnije, nakon pregleda mjesta događaja i snimki nadzornih kamera, priopćeno je da je tijelo napadača pronađeno na mjestu eksplozije. Vlasti još nisu objavile detalje o vrsti eksploziva niti o mogućem motivu napadača.

Novi incident

Ruski Istražni odbor, koji se bavi teškim kaznenim djelima, potvrdio je da je pokrenuo istragu zbog pokušaja ubojstva službenika za provedbu zakona i zbog nezakonitog posjedovanja eksplozivnih naprava. Ovaj napad događa se u kontekstu niza nasilnih incidenata u Rusiji.

U prosincu prošle godine dvojica policajaca poginula su u eksploziji na jugu Moskve dok su pokušavali zaustaviti sumnjivu osobu, nedaleko od mjesta gdje je nekoliko dana ranije ubijen ruski general.

Tijekom četverogodišnjeg rata Moskve protiv Ukrajine zabilježen je niz atentata na ruske vojne dužnosnike na ruskom tlu. Ranije ovog mjeseca visoki časnik ruske vojne obavještajne službe ranjen je s nekoliko hitaca u napadu za koji je Moskva okrivila Kijev.

Teme
Moskva Rusija eksplozija napad na policiju željeznički kolodvor

