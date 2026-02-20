Oglas

drugi najbolji rezultat

Merz ponovno izabran za šefa CDU-a

author
Hina
|
20. velj. 2026. 21:30
Friedrich Merz, AFP
Odd ANDERSEN / AFP

Njemačka vladajuća stranka, Kršćansko-demokratska unija (CDU), danas je ponovno izabrala Friedricha Merza za svojeg čelnika.

Oglas

Merza je podržalo 878 od 963 članova stranke na nacionalnoj stranačkoj konferenciji u jugozapadnom gradu Stuttgartu.

Ovaj je rezultat njegov drugi najbolji do sada.

Godine 2022. bio je izabran s 94,6 posto glasova na internetskoj stranačkoj konferenciji i kasnije je potvrđen glasanjem poštom s 95,3 posto glasova. Godine 2024. dobio je 89,8 posto glasova.

Izazovna godina za CDU i borba protiv ekstremne desnice

Dvodnevni sastanak stranke odvija se na početku izazovne godine za CDU, koju očekuju izbori u pet saveznih pokrajina u ožujku i rujnu.

Prema anketama, u dvjema istočnim pokrajinama krajnja desnica bolje kotira od konzervativaca.

Merz je na skupu poručio da CDU mora "spriječiti krajnje desni radikalizam da se vrati na vlast u saveznim pokrajinama Njemačke".

PROČITAJTE VIŠE

Teme
CDU Friedrich Merz njemački kancelar

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ