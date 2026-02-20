Merz ponovno izabran za šefa CDU-a

Njemačka vladajuća stranka, Kršćansko-demokratska unija (CDU), danas je ponovno izabrala Friedricha Merza za svojeg čelnika.
Merza je podržalo 878 od 963 članova stranke na nacionalnoj stranačkoj konferenciji u jugozapadnom gradu Stuttgartu.
Ovaj je rezultat njegov drugi najbolji do sada.
Godine 2022. bio je izabran s 94,6 posto glasova na internetskoj stranačkoj konferenciji i kasnije je potvrđen glasanjem poštom s 95,3 posto glasova. Godine 2024. dobio je 89,8 posto glasova.
Izazovna godina za CDU i borba protiv ekstremne desnice
Dvodnevni sastanak stranke odvija se na početku izazovne godine za CDU, koju očekuju izbori u pet saveznih pokrajina u ožujku i rujnu.
Prema anketama, u dvjema istočnim pokrajinama krajnja desnica bolje kotira od konzervativaca.
Merz je na skupu poručio da CDU mora "spriječiti krajnje desni radikalizam da se vrati na vlast u saveznim pokrajinama Njemačke".
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
