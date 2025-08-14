Oglas

Više od 2300 pacijenata

Epidemija kolere u Sudanu: Najmanje 40 mrtvih

author
Hina
|
14. kol. 2025. 11:03
Dessamba Adam Ngarhoudal
Joris Bolomey / AFP/Ilustracija

Najmanje 40 ljudi umrlo je od kolere u jednom tjednu u regiji Darfur na zapadu ratom razorenog Sudana, izvijestili su u četvrtak Liječnici bez granica (MSF).

Oglas

"Osim raširenog rata, sudanski narod trenutačno se suočava s najgorom epidemijom kolere u zemlji u mnogo godina", upozorili su Liječnici bez granica.

"Samo u regiji Darfur, timovi Liječnika bez granica prošli su tjedan liječili više od 2300 pacijenata i zabilježili 40 smrtnih slučajeva od kolere", dodaje organizacija.

Ova ozbiljna bolest koja se prenosi kontaminiranom vodom i hranom i izaziva dijareju može ubiti u roku od nekoliko sati ako se ne liječi.

Od srpnja 2024. godine, prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO), diljem Sudana zabilježeno je otprilike 100.000 slučajeva kolere, a bolest se proširila "po svim saveznim državama Sudana".

Rat koji je sada u svojoj trećoj godini i koji je odnio desetke tisuća života te raselio milijune, doveo je do "najgore humanitarne krize na svijetu", kako ju je opisao UN.

Teme
Kolera Sudan

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ