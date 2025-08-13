Estonija protjerala ruskog diplomata, Moskva prijeti odgovorom

Marko Mumm / AFP

Estonija protjeruje ruskog diplomata zbog kršenja sankcija i drugih zločina protiv države, objavilo je ministarstvo vanjskih poslova baltičke zemlje u srijedu dok je Moskva rekla da će uzvratiti.

Prvi tajnik ruskog veleposlanstva u Tallinnu je proglašen personom non grata te mora napustiti Estoniju, reklo je ministarstvo, no nije imenovalo diplomata.

Glasnogovornik ruskog ministarstva vanjskih poslova Aleksej Fadejev je rekao da protjerivanje predstavlja neprijateljski čin te da će Moskva odgovoriti.

Diplomatski odnosi između Moskve i Estonije, članice NATO-a i Europske unije, naglo su se pogoršali nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022.

"Nastavak uplitanja ruskog veleposlanstva u unutarnje poslove Republike Estonije mora završiti", rekao je estonski šef diplomacije Margus Tsahkna u priopćenju.

Estonski državljanin je osuđen za zločine povezane s protjerivanjem, kazalo je ministarstvo, no nije pružilo daljnje pojedinosti.

Također, ministarstvo nije pojasnilo koje su sankcije prekršene.

Zapadne zemlje su uvele širok raspon gospodarskih sankcija Rusiji zbog njene invazije na susjednu zemlju.