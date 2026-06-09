“Ciglu po ciglu..."
EU donosi 21. paket sankcija protiv Rusije, evo po čemu je drugačiji
Europska komisija (EK) je u utorak predložila 21. paket sankcija protiv Rusije koji uključuje energetski sektor, financijske usluge, trgovinu kriptovalutama i po prvi put ribarstvo.
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Predlažu se značajna ograničenja uvoza nekih ribljih proizvoda i potpunu zabranu uvoza bakalara te zabrana ulaska svima koji su služili u ruskoj vojsci od početka rata protiv Ukrajine.
“Naše sankcije imaju veliki učinak na Rusiju, slabe ekonomske temelje ruskih ratnih napora i učinkovito su je odsjekle od globalnih tržišta kapitala”, rekla je predsjednica izvršnog tijela EU-a Ursula von der Leyen.
Prijedlog sankcija upućen je članicama EU-a koje o tome odlučuju jednoglsano.
Von der Leyen kaže da se sankcijama želi osigurati da ruski profit od prodaje nafte ostane ograničen. Još prije rata na Bliskom istoku na snazi je odredba o gornjoj granici cijene ruske nafte - 44,1 dolara po barelu, koja u sebi ima ugrađeni mehanizam prilagodbe kako bi se pratilo stanje na tržištu. Sada bi se prilagodba pauzirala do siječnja 2027.
“To će naftnim tržištima dati vremena da se stabiliziraju, a istodobno će se zadržati pritisak na ruske prihode”, rekla je Von der Leyen.
Popisu sankcioniranih dodaje se još 30 brodova iz ruske flote u sjeni, čime se njihov broj penje na 662. Na meti su i morske i zračne luke te rafinerije koje se koriste za trgovinu i preradu nafte. Paket uključuje i ograničavanje prodaje LNG tankera Rusiji.
U financijskom sektoru proširuje se zabrana transakcija na još 31 rusku banku i na 20 kripto platformi i trgovaca naftom u trećim zemljama koji su pružali usluge sankcioniranim ruskim poduzećima i pojedincima za zaobilaženje sankcija.
EK predlaže nova izvozna ograničenja na artikle i tehnologije koje koristi ruska vojna industrija, uključujući više metala i legura te zabranu izvoza opreme za dronove, opreme za zemaljsku podršku te za sustave za ometanje i lansiranje.
Von der Leyen je istaknula da europske sankcije protiv Rusije imaju velik učinak i da cijena rata protiv Ukrajine svakim danom sve više raste.
“Cijena koju Rusija plaća sve je veća iz dana u dan, a plaća je prvenstveno narod Rusije. Oni tuguju za sinovima, braćom, muževima, a istovremeno se suočavaju s padom životnog standarda kod kuće”, rekla je predsjednica E-a navodeći da je inflacija u Rusiju blizu šest posto i kamatne stope 14,5 posto.
Sličnu poruku uputila je i visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas.
“Ciglu po ciglu, rušimo temelje ruskog ratnog gospodarstva”, objavila je na X-u.
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