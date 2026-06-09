EU donosi 21. paket sankcija protiv Rusije, evo po čemu je drugačiji

Von der Leyen kaže da se sankcijama želi osigurati da ruski profit od prodaje nafte ostane ograničen. Još prije rata na Bliskom istoku na snazi je odredba o gornjoj granici cijene ruske nafte - 44,1 dolara po barelu, koja u sebi ima ugrađeni mehanizam prilagodbe kako bi se pratilo stanje na tržištu. Sada bi se prilagodba pauzirala do siječnja 2027.