OGRANIČAVANJE PROLAZA
EU sankcionira Irance zbog Hormuza, Teheran poručio da tome "ne pridaje nikakvu vrijednost"
Europska unija u ponedjeljak je priopćila da je nametnula sankcije dvojici Iranaca i jedinici Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) zbog ugrožavanja slobode pomorskog prometa u Hormuškom tjesnacu.
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Europska unija je priopćila da je na popis sankcija dodala Zapovjedništvo pokrajine Hormozgan Mornarice IRGC-a, kao i Mohamada Akbarzadeha i Hamida Hoseinija.
Navedeno je da je Akbarzadeh zamjenik zapovjednika za politička pitanja Mornarice IRGC-a, a Hoseini predstavnik iranskog Sindikata izvoznika nafte, plina i petrokemijskih proizvoda.
Iran nastavlja po svome
Komentirajući odluku, iranski zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi rekao je da Teheran ne pridaje nikakvu vrijednost "političkom i licemjernom" potezu Unije. Rekao je da će Iran nastaviti svoju strategiju održavanja suvereniteta nad strateški važnim tjesnacem. Iran je pokrenuo zatvaranje Hormuškog tjesnaca nakon što su 28. veljače započeli američko-izraelski napadi na Iran.
"Iranske akcije su neprihvatljive. Kao odgovor, države članice odobrile su sankcije protiv iranskih subjekata i pojedinaca uključenih u ometanje tranzita kroz Hormuški tjesnac", rekla je ranije na Cipru šefica europske vanjske politike Kaja Kallas.
Dodala je da je ovo prvi put da EU primjenjuje svoj novi režim slobode plovidbe te da će ga, kada bude potrebno, ponovno primijeniti.
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