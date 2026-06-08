EU sankcionira Irance zbog Hormuza, Teheran poručio da tome "ne pridaje nikakvu vrijednost"

Komentirajući odluku, iranski zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Garibabadi rekao je da Teheran ne pridaje nikakvu vrijednost "političkom i licemjernom" potezu Unije. Rekao je da će Iran nastaviti svoju strategiju održavanja suvereniteta nad strateški važnim tjesnacem. Iran je pokrenuo zatvaranje Hormuškog tjesnaca nakon što su 28. veljače započeli američko-izraelski napadi na Iran.