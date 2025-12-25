Dana 15. prosinca Europska unija dodala je neobično ime na svoj popis sankcija: Jacquesa Bauda. Riječ je o umirovljenom pukovniku švicarske vojske, bivšem pripadniku švicarske strateške obavještajne službe i nekadašnjem voditelju politika za mirovne operacije Ujedinjenih naroda. Baud je opširno pisao i javno govorio o ratu u Ukrajini, često dovodeći u pitanje službene narative.
Stavljanje na popis sankcija EU-a predstavlja svojevrsnu građansku smrt unutar europskog pravnog prostora. Države članice obvezne su spriječiti ulazak ili tranzit sankcionirane osobe kroz svoja područja. Sva sredstva i gospodarski resursi koje ta osoba posjeduje ili kontrolira moraju biti zamrznuti. Nikakva sredstva ili gospodarski resursi ne smiju joj se staviti na raspolaganje, ni izravno ni neizravno, piše The Brawl Street Journal.
S obzirom na to da Jacques Baud živi u Bruxellesu, posljedice su osobito represivne. Kupnja namirnica ili plaćanje stanarine vrlo brzo postaju nemogući. Odluka nije donesena nakon sudskog postupka niti odlukom neovisnog suca. Izravno ju je donijelo Vijeće. Baud bi, u teoriji, mogao pokušati osporiti tu odluku pred sudom. No, s obzirom na zamrznutu imovinu, to pravo uvelike ostaje samo simbolično.
U pravilu se sankcije usmjeravaju protiv onih koji su odgovorni za teška kršenja međunarodnog prava, koja sankcionirajuće tijelo nastoji zaustaviti. U ovom slučaju to bi bila ruska agresija na Ukrajinu. Na koji način Jacques Baud doprinosi ponašanju Rusije? Prema odluci Vijeća:
„Jacques Baud […] djeluje kao glasnogovornik proruske propagande i iznosi teorije zavjere, primjerice optužujući Ukrajinu da je sama organizirala vlastitu invaziju kako bi se pridružila NATO-u. Stoga je Jacques Baud odgovoran za provođenje ili podržavanje djelovanja ili politika koje se mogu pripisati Vladi Ruske Federacije, a koje potkopavaju ili ugrožavaju stabilnost ili sigurnost treće zemlje (Ukrajine), sudjelovanjem u manipulaciji informacijama i uplitanju.”
Jacques Baud namjerava se žaliti Europskoj uniji (EU) protiv sankcija koje su mu uvedene u vezi s ratom u Ukrajini. Bivšeg agenta Švicarske savezne obavještajne službe (FIS) optužuje se da je služio kao proruski propagandist. Njegovi odvjetnici podnijet će žalbu izravno Vijeću Europske unije. U razgovoru za novinsku agenciju Keystone-SDA u utorak, Jacques Baud je rekao da također želi podnijeti žalbu Sudu Europske unije, dodaje Swiss News.
Bivši dužnosnik FIS-a, koji živi u Bruxellesu, rekao je da je u ponedjeljak primio poziv švicarske veleposlanice u Haagu.
„Sve što mi je dala bili su linkovi na stranicu EU-a koja se bavi ovim sankcijama i općenito postupcima žalbe, što mi je već bilo poznato, ali mi nije dala nikakve informacije o tome što Švicarska radi ili planira učiniti“, rekao je.
