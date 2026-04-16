Europa gubi stanovnike: Pad ispod 400 milijuna do kraja stoljeća

Europa ide prema demografskom padu, a očekuje se da će se njezino stanovništvo smanjiti za 11,7 posto ili 53 milijuna ljudi do 2100. godine, prema novoj prognozi Eurostata objavljenoj u četvrtak.
Pad neće započeti odmah, jer se očekuje da će stanovništvo bloka čak i lagano porasti i dosegnuti vrhunac od 453 milijuna do 2029. godine, piše Politico. No nakon toga EU će ući u dugotrajni pad na ispod 400 milijuna do kraja stoljeća, s manje mladih i odraslih osoba radne dobi te više nego dvostruko većim udjelom od trenutnog udjela osoba starijih od 80 godina.
Krivac za to je činjenica da Europljani imaju manje djece. Stope su pale na oko 1,3 poroda po ženi, i još uvijek padaju.
U Francuskoj, gdje je broj smrtnih slučajeva 2025. godine prvi put od kraja Drugog svjetskog rata premašio broj rođenih, predsjednik Emmanuel Macron pozvao je na "ponovno demografsko naoružavanje", upozoravajući da je pad stope nataliteta povezan s porastom neplodnosti i time što ljudi imaju djecu kasnije u životu.
U veljači je Pariz pozvao 29-godišnjake da imaju djecu dok još mogu, istovremeno najavljujući planove za proširenje usluga vezanih uz plodnost i povećanje podrške obiteljima.
Demografski pad značit će manje radnika i više umirovljenika diljem Europe, što će dodatno opteretiti mirovinske sustave i zdravstvene usluge kako stanovništvo stari.
Migracija je pomogla ublažiti pad stanovništva posljednjih godina, ali ne može u potpunosti nadoknaditi pad nataliteta, prema istraživanju Europskog parlamenta. Ipak, politike se pooštravaju. U Njemačkoj je kancelar Friedrich Merz prošlog mjeseca predložio da se oko 80 posto Sirijaca koji trenutno žive u Njemačkoj vrati u svoju domovinu u sljedeće tri godine.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
