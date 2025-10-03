Oglas

Vojne baza Elsenborn

Novi upad u europski zračni prostor: Više dronova iznad vojne baze u Belgiji

N1 Info
03. lis. 2025. 16:17
Elsenborn
Vanguardintel / X / Screenshot

Oko 15 dronova otkriveno je slučajno iznad vojne baze u Elsenbornu tijekom rutinskog testiranja nadzorne opreme.

Petnaest neidentificiranih dronova uočeno je kako lete iznad vojne baze na istoku Belgije u noći s četvrtka na petak, prema izvještajima domaćih medija. Dronovi su otkriveni slučajno tijekom rutinskog testiranja nadzorne opreme oko 1:45 ujutro u petak iznad vojne baze Elsenborn, piše EuroNews.

Baza, smještena u njemačkojezičnoj zajednici Belgije, pokriva 28 četvornih kilometara i primarno se koristi kao vojni poligon za obuku.

Odakle su dronovi došli i tko ih je kontrolirao još uvijek nije jasno, iako su neki lokalni mediji izvijestili da su navodno preletjeli granicu iz susjedne Njemačke.

Belgijsko ministarstvo obrane navodno je pokrenulo istragu o incidentu.

Pojava dronova dolazi usred nedavnog niza povreda zračnog prostora u Europi

Zračna luka u Münchenu u Njemačkoj bila je prisiljena obustaviti rad u četvrtak navečer nakon što su prijavljene „brojne pojave dronova“, što je dovelo do otkazivanja 17 letova.

Posljednjih tjedana, zračne luke u Danskoj, Norveškoj i Poljskoj također su obustavljale letove zbog neidentificirane aktivnosti dronova.

Povrede zračnog prostora zabilježene su i u Estoniji te Rumunjskoj.

Ti upadi potaknuli su raspravu među europskim čelnicima o izvedivosti takozvanog „zida dronova“ radi zaštite istočne granice kontinenta od upada dronova za koje se vjeruje da dolaze iz Rusije.

Moskva je odbacila tvrdnje da stoji iza bilo kakvih povreda zračnog prostora, nazvavši ih "neutemeljenim optužbama“.

Teme
belgija dronovi upad dronova zračni prostor

