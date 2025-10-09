Zelenski: Samo je jedan razlog zašto Putin nije pokrenuo novu mobilizaciju

Nova mobilizacija u Rusiji predstavljala bi ozbiljnu prijetnju Europi i mogla bi izazvati svjetski rat, upozorio je danas ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
Njegovo upozorenje dolazi u vrijeme pojačanih ruskih provokacija prema članicama NATO-a, piše Kyiv Independent, a prenosi Index.
Tijekom sastanka s novinarima, Zelenski je izjavio: "Gdje god bude brzog uspjeha, tamo će (Putin) ići ako dođe do mobilizacije". Dodao je kako "postoji značajan rizik da će Putin zapravo krenuti u svjetski rat".
"Postoji samo jedan razlog zašto Putin nije pokrenuo mobilizaciju"
Prema Zelenskom, opasnost proizlazi iz političke potrebe Vladimira Putina da pokaže "uspjeh" nakon gotovo četiri godine sveobuhvatnog rata protiv Ukrajine.
"Mobilizacija znači definitivan gubitak popularnosti za ruskog vođu. To je jedini razlog zašto to nije učinio", rekao je. "Ako dođe do mobilizacije, to će biti izazov za Europu. Započet će veliki rat."
Podsjetimo, ruska mobilizacija 2022. godine, prva nakon Drugog svjetskog rata, uslijedila je nakon vojnih neuspjeha na bojištu. Izazvala je masovne prosvjede i egzodus više od 261.000 Rusa. Iako je Kremlj kasnije proglasio mobilizaciju "završenom", ona nikada nije službeno okončana predsjedničkim dekretom.
Umjesto pokretanja nove kampanje novačenja, Moskva se oslonila na financijske poticaje i regrutacijske kampanje, nudeći unosne ugovore dobrovoljcima spremnima za službu u vojsci.
"Vjerujte mi, definitivno nisu htjeli plaćati veliki novac za ugovore. Toliki novac koliko su plaćali svih ovih godina. Zamislite cijenu zaštite njegovog osobnog rejtinga", rekao je Zelenski.
