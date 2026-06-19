Hidroelektrane radile punom parom: Hrvatska privremeno postala izvoznik struje

"Iako je Hrvatska tijekom prvog kvartala ponovno postala neto izvoznik električne energije, već je u ožujku zabilježen povratak neto uvozu, a isti trend nastavljen je i tijekom travnja i svibnja. Rezultati potvrđuju važnu ulogu obnovljivih izvora energije u hrvatskom elektroenergetskom sustavu, ali i potrebu za daljnjim razvojem novih proizvodnih kapaciteta te sustava za pohranu energije kako bi se povećala energetska neovisnost i otpornost sustava", poručuju iz OIEH-a.