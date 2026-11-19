izlazak na burzu
Američki tehnološki div srušio rekord i nadmašio SpaceX
Američka tvrtka za umjetnu inteligenciju Anthropic prikupila je rekordan iznos u inicijalnoj javnoj ponudi dionica (IPO), nadmašivši dosadašnji rekord SpaceX-a i pokazavši da ulagači i dalje vjeruju u sektor umjetne inteligencije, unatoč teškim dvama tjednima za industriju.
Tvrtka koja stoji iza chatbota Claude povećala je broj ponuđenih dionica, ali i njihovu cijenu, uoči izlaska na njujoršku burzu. Dionice su prodane po cijeni od 83 dolara (63 funte), što je više od prethodno najavljenog raspona od 70 do 78 dolara.
Ukupno je prodano 980 milijuna dionica, čime je prikupljeno 81,3 milijarde dolara (61,8 milijardi funti), piše Sky.
Kada se tome pridoda još 26 milijardi dolara koje Anthropic prikuplja privatnom prodajom dionica tehnološkim tvrtkama, ukupno prikupljeni iznos doseže rekordnih 107,3 milijarde dolara (81,5 milijardi funti), dok je tržišna vrijednost tvrtke procijenjena na približno 1,5 bilijuna dolara (1,14 bilijuna funti).
Anthropic će se kasnije u četvrtak prvi put pojaviti na burzi Nasdaq, pod burzovnom oznakom „ANT”.
Dosadašnji rekord držao je SpaceX Elona Muska, koji je u lipnju, prilikom izlaska na burzu, prikupio 86 milijardi dolara.
Anthropic postaje jedna od najvrjednijih tvrtki na svijetu
Anthropicovi rezultati pokazuju da su ulagači spremni platiti više kako bi stekli udio u tvrtki koja se od konkurencije razlikuje po tome što svoje proizvode prodaje prvenstveno poslovnim korisnicima, a ne pojedinačnim potrošačima.
Tvrtka postoji tek pet godina, ali izlaskom na burzu na putu je da postane jedna od najvrjednijih kompanija na svijetu, nadmašivši pritom tvrtke poput Vise, Mastercarda i Coca-Cole.
Anthropic razvija chatbot Claude, a svi njegovi osnivači prethodno su radili u OpenAI-ju, tvrtki koja stoji iza ChatGPT-ja. Očekuje se da će tisuće sadašnjih i bivših zaposlenika Anthropica zahvaljujući vrijednosti svojih dionica postati milijunaši, barem na papiru.
Anthropic je prva tvrtka koja razvija najnaprednije modele umjetne inteligencije i izlazi na burzu, zbog čega se njezina inicijalna javna ponuda smatra važnim pokazateljem budućnosti ulaganja u umjetnu inteligenciju.
Ulaganja u umjetnu inteligenciju i širenje podatkovnih centara među ključnim su pokretačima gospodarskog rasta Sjedinjenih Američkih Država, pa bi se eventualno usporavanje tog sektora moglo osjetiti diljem svijeta.
Politički otpor ulaganjima u umjetnu inteligenciju
Nakon uvjerljive pobjede Demokratske stranke na izborima za Kongres održanima na polovici predsjedničkog mandata pojavilo se pitanje hoće li Anthropic uopće izaći na burzu.
Uspjeh demokrata velikim se dijelom temeljio na protivljenju ulaganjima u umjetnu inteligenciju, osobito izgradnji bučnih podatkovnih centara koji troše goleme količine električne energije i vode.
Anthropic je nedavno objavio da je do kraja rujna imao gotovo 12.000 korisnika koji su mu tijekom prethodnih 12 mjeseci pojedinačno ostvarili prihod od najmanje 100.000 dolara.
Iako je riječ o snažnom rastu u odnosu na prethodnu godinu, rizici i dalje postoje.
Naime, održavanje iznimno brzog rasta postaje sve skuplje za tehnološkog diva. Samo u prvoj polovici ove godine Anthropic je na računalne kapacitete i infrastrukturu potrošio gotovo devet milijardi dolara (6,8 milijardi funti).
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