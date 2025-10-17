Europska zemlja u borbi s opasnom bolesti kod goveda

Veterinarske službe bile su provele mjere kontrole, koje uključuju usmrćivanje svih životinja na farmi. Pojačan je bio i nadzor nad još dvije farme s ukupno više od 1.200 životinja. Prema podacima Svjetske organizacije za zdravlje životinja (WOAH), Francuska je do utorka prijavila 83 slučaja, Italija 72, a Španjolska devet.