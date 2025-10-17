Oglas

Kvrgava koža

Europska zemlja u borbi s opasnom bolesti kod goveda

Hina
17. lis. 2025. 11:53
Na sajamskom prostoru u Gudovcu traje trodnevno 32. izdanje medjunarodnog jesenskog sajam koji okuplja oko 400 izlagaca iz 10-ak zemalja
Francuska nastoji obuzdati širenje bolesti kvrgave kože kod goveda u blizini granice sa Španjolskom, signalizirajući učestale slučajeve zaraze u zapadnoj Europi.

Krajem lipnja bolest kvrgave kože utvrđena je u Italiji, na Sardiniji, a potom se proširila i na Francusku. Pariz je proveo kampanju cijepljenja, izvijestivši krajem kolovoza da se broj zaraženih životinja naglo smanjio.

Početkom listopada bolest je ponovo uzela maha, šireći se od Alpa do departmana Jura i Ain na istoku Francuske.

Najnoviji slučaj potvrđen je u srijedu u stadu u departmanu Pyrénées-Orientales u blizini granice sa Španjolskom, priopćile su lokalne vlasti, istaknuvši da su poduzeli mjere u skladu s međunarodnim standardima.

Udruga francuskih poljoprivrednika Confederation Paysanne upozorava pak da su automatsko usmrćivanje i ograničenje njihovog kretanja kontraproduktivni.

"Ministarstvo je poduzelo mjere koje nisu održive i izazvalo je paniku i premještanje životinja, što pogoduje širenju bolesti", naglasili su u četvrtak.

Krizni sastanak u Francuskoj

Francuska ministrica poljoprivrede Annie Genevard trebala bi tokom dana posjetiti departman Jura i sudjelovati na kriznom sastanku o bolesti. Madrid je prijavio pojavu bolesti kvrgave kože prošli tjedan, na farmi sa 123 mliječne junice u mjestu Castello d'Empuries u Gironi, nakon što su tri životinje 1. listopada pokazale simptome.

Veterinarske službe bile su provele mjere kontrole, koje uključuju usmrćivanje svih životinja na farmi. Pojačan je bio i nadzor nad još dvije farme s ukupno više od 1.200 životinja. Prema podacima Svjetske organizacije za zdravlje životinja (WOAH), Francuska je do utorka prijavila 83 slučaja, Italija 72, a Španjolska devet.

Bolest kvrgave kože vrlo je zarazan virus koji šire kukci, a zahvaća goveda i bizone, uzrokujući plikove i smanjujući proizvodnju mlijeka. Ne predstavlja rizik za ljude, ali često dovodi do trgovinskih ograničenja i ozbiljnih ekonomskih gubitaka.

Španjolska, Francuska i Italija pokušavaju suzbiti i širenje bolesti plavog jezika među ovcama i govedima.

Francuska bolest kvrgave kože goveda kvrgava koža Španjolska

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
