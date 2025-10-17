Europska zemlja u borbi s opasnom bolesti kod goveda

Francuska nastoji obuzdati širenje bolesti kvrgave kože kod goveda u blizini granice sa Španjolskom, signalizirajući učestale slučajeve zaraze u zapadnoj Europi.
Krajem lipnja bolest kvrgave kože utvrđena je u Italiji, na Sardiniji, a potom se proširila i na Francusku. Pariz je proveo kampanju cijepljenja, izvijestivši krajem kolovoza da se broj zaraženih životinja naglo smanjio.
Početkom listopada bolest je ponovo uzela maha, šireći se od Alpa do departmana Jura i Ain na istoku Francuske.
Najnoviji slučaj potvrđen je u srijedu u stadu u departmanu Pyrénées-Orientales u blizini granice sa Španjolskom, priopćile su lokalne vlasti, istaknuvši da su poduzeli mjere u skladu s međunarodnim standardima.
Udruga francuskih poljoprivrednika Confederation Paysanne upozorava pak da su automatsko usmrćivanje i ograničenje njihovog kretanja kontraproduktivni.
"Ministarstvo je poduzelo mjere koje nisu održive i izazvalo je paniku i premještanje životinja, što pogoduje širenju bolesti", naglasili su u četvrtak.
Krizni sastanak u Francuskoj
Francuska ministrica poljoprivrede Annie Genevard trebala bi tokom dana posjetiti departman Jura i sudjelovati na kriznom sastanku o bolesti. Madrid je prijavio pojavu bolesti kvrgave kože prošli tjedan, na farmi sa 123 mliječne junice u mjestu Castello d'Empuries u Gironi, nakon što su tri životinje 1. listopada pokazale simptome.
Veterinarske službe bile su provele mjere kontrole, koje uključuju usmrćivanje svih životinja na farmi. Pojačan je bio i nadzor nad još dvije farme s ukupno više od 1.200 životinja. Prema podacima Svjetske organizacije za zdravlje životinja (WOAH), Francuska je do utorka prijavila 83 slučaja, Italija 72, a Španjolska devet.
Bolest kvrgave kože vrlo je zarazan virus koji šire kukci, a zahvaća goveda i bizone, uzrokujući plikove i smanjujući proizvodnju mlijeka. Ne predstavlja rizik za ljude, ali često dovodi do trgovinskih ograničenja i ozbiljnih ekonomskih gubitaka.
Španjolska, Francuska i Italija pokušavaju suzbiti i širenje bolesti plavog jezika među ovcama i govedima.
