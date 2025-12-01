Europska zemlja želi ukinuti besplatnu zdravstvenu skrb za neke strane umirovljenike

Francuska želi da umirovljenici iz zemalja izvan Europske unije, koji trenutno imaju koristi od javnog zdravstvenog sustava, počnu plaćati za njega. To je potez koji bi posebno pogodio američke umirovljenike, koji su se slili u jednu od najizdašnijih europskih socijalnih država ne samo zbog hrane, krajolika i kulture, nego i — u nekim slučajevima — zbog vrhunske besplatne zdravstvene skrbi.