Europska zemlja želi ukinuti besplatnu zdravstvenu skrb za neke strane umirovljenike

Strani umirovljenici koji sanjaju o tome da provedu mirovinu pod suncem Francuske rivijere možda će morati preispitati svoje planove ako im se ukine besplatna zdravstvena skrb.
Francuska želi da umirovljenici iz zemalja izvan Europske unije, koji trenutno imaju koristi od javnog zdravstvenog sustava, počnu plaćati za njega. To je potez koji bi posebno pogodio američke umirovljenike, koji su se slili u jednu od najizdašnijih europskih socijalnih država ne samo zbog hrane, krajolika i kulture, nego i — u nekim slučajevima — zbog vrhunske besplatne zdravstvene skrbi.
"Riječ je o pravednosti," rekao je za POLITICO François Gernigon, zastupnik koji je predložio inicijativu. "Ako ste francuski državljanin i preselite se u SAD, nemate reciprocitet, nemate pravo na besplatno socijalno osiguranje."
Prema francuskom zakonu, nezaposleni državljani zemalja izvan EU-a koji imaju boravišnu vizu za dugotrajni boravak i mogu dokazati da imaju dovoljnu mirovinu ili prihod od kapitala (više od 23.000 eura godišnje), kao i privatno zdravstveno osiguranje, mogu nakon tri mjeseca dobiti carte vitale, koja im omogućuje besplatan pristup javnoj zdravstvenoj skrbi.
U tom trenutku mogu ukinuti svoje prethodno privatno zdravstveno osiguranje i koristiti francusko. To je posljednjih godina postao popularan izbor među američkim umirovljenicima.
No, većina francuskih zastupnika želi tome stati na kraj i natjerati ih da plaćaju minimalni doprinos.
Ta je ideja već prošla kroz dva doma parlamenta ovog mjeseca tijekom proračunskih rasprava i mogla bi stupiti na snagu već sljedeće godine, budući da ju je podržala i vlada.
Gernigon je rekao da su mu čak i američki iseljenici rekli kako trenutnu situaciju ne smatraju normalnom te da su spremni više doprinositi.
Prema posljednjoj verziji prijedloga, kako ju je izmijenio francuski Senat, samo građani država izvan EU-a koji ne plaćaju poreze niti doprinose drugim socijalnim programima u Francuskoj morali bi plaćati novi minimalni doprinos.
Zastupnici još nisu odredili iznos doprinosa jer će to kasnije učiniti vlada. Prema Gernigonu, vrijednost bi se mogla razlikovati ovisno o razini zdravstvenog pokrića, ali bi i dalje bila jeftinija od privatnog osiguranja u SAD-u ili inozemstvu, koje, kako je rekao, košta oko 300 do 500 eura mjesečno.
Rasprava se odvija dok se Francuska bori s rezanjem potrošnje i smanjenjem proračunskog deficita na 5 posto bruto domaćeg proizvoda sljedeće godine.
Gernigon je rekao da još nije izračunao koliko bi prihoda donijeli novi doprinosi, ali je priznao da mu je glavni cilj pravednost, a ne rješenje francuskih proračunskih problema.
"Ovo neće zakrpati rupu u proračunu socijalnog osiguranja," rekao je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
