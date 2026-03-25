Europski premijer: U Iranu su zamijenili jednog Hamneija još gorim Hamneijem. Modžtaba je još krvoločniji od oca

Španjolski socijalistički premijer Pedro Sánchez u srijedu je u parlamentu u Madridu objasnio da se njegova zemlja protivi napadima na Iran jer ne želi sudjelovali u "ilegalnom ratu" i ponoviti grešku okupacije Iraka iz 2003.
"Ovo što se događa je katastrofa. To je ono što su dosad postigli zagovornici rata", rekao je Pedro Sánchez obraćajući se oporbenoj desnici okupljenoj oko Narodne stranke i Voxa.
„Ne ratu!", istaknuo je.
Sánchez je iskoristio trenutak da napadne bivšeg premijera Joséa Maríju Aznara koji se 2003. priključio SAD-u i Velikoj Britaniji prilikom njihove invazije na Irak gdje nikada nije pronađeno oružje za masovno uništenje na koje su se pozivali.
"S godinama, neki od promotora rata u Iraku promijenili su stav. George Bush se ispričao, britanski premijer se ispričao... a Aznar, što je rekao? Da se zbog ničega ne kaje i da se nikada neće kajati. To je moralna narav bivšeg predsjednika Aznara", rekao je, izazvavši dug aplauz iz socijalističke klupe.
Obrušio se i na aktualne vođe španjolske desnice te je ponovio da Izrael i SAD vode nezakoniti rat.
"Šutjeti pred nepravednim i nezakonitim ratom nije mudrost i odanost. To je čin kukavičluka i suučesništva", naglasio je.
„Trenutni sukob“, rekao je Sánchez s govornice, „prekršio je međunarodno pravo, destabilizirao Bliski istok, potaknuo sukobe u Iraku i Libanonu i zakopao Gazu u zaborav i ravnodušnost".
Optužio je izraelskog premijer Benjamina Netanyahua da "nastoji nanijeti istu razinu štete i uništenja" Libanonu kao što je nanio Pojasu Gaze.
„A u Iranu su zamijenili jednog Hamneija još gorim Hamneijem“, rekao je. "Modžtaba Hamenei je jednako diktatorski nastrojen i čak je krvoločniji tiranin nego njegov otac", ustvrdio je španjolski premijer.
Sánchez, po struci ekonomist, upozorio je da će sukob na Bliskom istoku utjecati na domaće prilike i gospodarstvo.
"Iz ovog rata neće proizaći veće plaće, niti pristupačniji stanovi, niti bolja javna usluga“, istaknuo je
Također je ukazao na pad indeksa Madridske burze.
"IBEX35 je zabilježio pad od 9 posto, što znači da su španjolske tvrtke u samo jednom mjesecu sukoba izgubile više od 100 milijardi eura", objasnio je. Prema njegovim riječima, "ilegalni rat predstavlja za Španjolsku gubitak gotovo 5 milijardi eura svakog dana sukoba“.
Vođa desne oporbe Alberto Núñez Feijóo odgovorio je da Španjolska „gubi svoje mjesto u svijetu“ i rekao je da „mnogi od europskih kolega Sancheza nazivaju izdajicom Europe“ zbog njegovog sukoba s predsjednikom SAD-a Donaldom Trumpom.
Lider Vox-a, Santiago Abascal, optužio je Sáncheza da iskorištava katastrofe "kako bi prikrio svoju korupciju". "Vama se sviđaju ratovi, pandemije, jer ih koristite za obogaćivanje sa svojim partnerima i za prikrivanje vaše korupcije", rekao je predsjedniku vlade.
