U SJEVERNOJ KAROLINI

FBI spriječio napad inspiriran Islamskom državom na Staru godinu

N1 Info
02. sij. 2026. 18:41
FBI
FBI je u petak objavio da je spriječio planirani napad na trgovinu mješovitom robom u Sjevernoj Karolini na Staru godinu te uhitio muškarca za kojeg dužnosnici tvrde da je bio inspiriran skupinom Islamska država i da je prisegnuo na vjernost tom ekstremističkom pokretu.

Christian Sturdivant (18) optužen je za pokušaj pružanja materijalne potpore stranoj terorističkoj organizaciji, piše AP.

Sturdivanta su savezni agenti uhitili u srijedu. Nakon pojavljivanja pred saveznom sutkinjom Okružnog suda SAD-a Susan Rodriguez u petak ujutro, ostao je u pritvoru do ročišta zakazanog za 7. siječnja. Odvjetnik koji je u petak zastupao Sturdivanta na saveznom sudu nije odmah odgovorio na e-mail s upitom za komentar.

U FBI-jevoj izjavi pod prisegom, priloženoj predmetu, navodi se da je Sturdivant došao pod istragu prošlog mjeseca nakon informacija da je jedan račun na društvenim mrežama — za koji dužnosnici tvrde da je kasnije povezan sa Sturdivantom — objavljivao sadržaj koji podržava Islamsku državu.

U izjavi se također navodi da je Sturdivant bio na radaru FBI-ja još u siječnju 2022., kada je bio maloljetan, nakon što su dužnosnici saznali da je bio u kontaktu s pripadnikom Islamske države u Europi te da je dobio upute da se odijeva u crno i počini napade čekićem.

