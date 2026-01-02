FBI spriječio napad inspiriran Islamskom državom na Staru godinu

FBI je u petak objavio da je spriječio planirani napad na trgovinu mješovitom robom u Sjevernoj Karolini na Staru godinu te uhitio muškarca za kojeg dužnosnici tvrde da je bio inspiriran skupinom Islamska država i da je prisegnuo na vjernost tom ekstremističkom pokretu.
Christian Sturdivant (18) optužen je za pokušaj pružanja materijalne potpore stranoj terorističkoj organizaciji, piše AP.
Sturdivanta su savezni agenti uhitili u srijedu. Nakon pojavljivanja pred saveznom sutkinjom Okružnog suda SAD-a Susan Rodriguez u petak ujutro, ostao je u pritvoru do ročišta zakazanog za 7. siječnja. Odvjetnik koji je u petak zastupao Sturdivanta na saveznom sudu nije odmah odgovorio na e-mail s upitom za komentar.
U FBI-jevoj izjavi pod prisegom, priloženoj predmetu, navodi se da je Sturdivant došao pod istragu prošlog mjeseca nakon informacija da je jedan račun na društvenim mrežama — za koji dužnosnici tvrde da je kasnije povezan sa Sturdivantom — objavljivao sadržaj koji podržava Islamsku državu.
U izjavi se također navodi da je Sturdivant bio na radaru FBI-ja još u siječnju 2022., kada je bio maloljetan, nakon što su dužnosnici saznali da je bio u kontaktu s pripadnikom Islamske države u Europi te da je dobio upute da se odijeva u crno i počini napade čekićem.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
