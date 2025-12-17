Finska je najsretnija zemlja na svijetu, Hrvatska završila na 72. mjestu

Tome se pridružuje i finski mentalitet, primjerice ‘sisu’, otpornost koju Finci pripisuju sami sebi. Tu je i priroda u izobilju: beskrajne šume i oko 180.000 jezera. Većina Finaca posjeduje vikendicu na selu. Oštre zime najlakše se podnose kroz zajedništvo i boravak u prirodi, uz zimska roštiljanja, plivanje u ledenoj vodi i saune.