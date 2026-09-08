"BUDUĆNOST PRED OČIMA"
FOTO / Misteriozna letjelica pojavila se na aerodromu. Fotograf: Nisam imao pojma što gledam
Misteriozna crna letjelica pojavila se u četvrtak navečer na aerodromu Long Beach u Kaliforniji, iznenadivši fotografe zrakoplova koji su je prvi ugledali kako izlazi iz jednog od hangara.
Fotograf Ricky Schol, koji već 16 godina fotografira zrakoplove, rekao je da nikada prije nije vidio nešto slično.
"U četvrtak navečer vozio sam se kući pored lokalnog aerodroma ovdje u južnoj Kaliforniji kada sam ugledao jarko svjetlo iz hangara koji dugo nisam vidio otvoren, pa sam se vratio da ga provjerim. Bio sam oduševljen kada sam se zaustavio i ugledao budućnost pred očima. Nisam imao pojma što gledam. Iskočio sam iz vozila i odmah počeo fotografirati", ispričao je Schol za The War Zone.
Zbog neobičnog izgleda letjelice u prvi je mah pomislio da je riječ o američkom stealth zrakoplovu F-117 Nighthawk.
"Na prvi pogled sam pomislio da je to F-117 Nighthawk dok sam prolazio", rekao je Schol.
"Zato sam se vratio da vidim. I na moje iznenađenje, vidio sam nešto što nikad prije nisam vidio, bez kokpita. To me je ostavilo s vrlo čudnim osjećajem", dodao je.
O kakvoj letjelici je riječ?
Nakon što se počeo raspitivati o letjelici, Schol je doznao da je riječ o RAVN X-u, zrakoplovu koji je razvila tvrtka Aevum Aerospace iz Huntsvillea u Alabami, a koji je zamišljen za lansiranje tereta u svemir.
Na letjelici je oznaka FAA N567RX, koju je Aevum rezervirao za adresu na aerodromu. Čini se, međutim, da je riječ o maketi drona koja je javnosti predstavljena još 2021. godine.
Izvršni direktor Aevuma Jay Skylus tada je RAVN X opisao kao "matični brod" za dvostupanjsku raketu koja bi mogla nositi nešto više od 450 kilograma tereta.
RAVN X je tada predstavljen kao dvomotorni dron težak oko 23.000 kilograma, dug 24 metra i s rasponom krila od 18 metara. Njegov aerodinamičan oblik trebao je omogućiti velike brzine.
Aevum je tada najavio ambiciozan plan razvoja. Prvo je trebalo provesti testiranja kako bi se dobila potrebna certifikacija i dozvole za lansiranje, što je prema Skylusu trebalo trajati 18 mjeseci. Nakon toga tvrtka je trebala od američke Savezne uprave za zrakoplovstvo (FAA) dobiti certifikat za bespilotnu letjelicu koja bi činila prvi stupanj sustava.
Planirana su i orbitalna testna lansiranja iz svemirske luke Cecil Spaceport u Jacksonvilleu na Floridi, i to do kraja 2021. godine.
RAVN X posljednjih godina praktički nestao iz javnosti
No nije poznato je li Aevum ostvario ijedan od tih ciljeva. Na internetskim stranicama tvrtke nema novih detalja, dok posljednje informacije o RAVN X-u dolaze sa stranice Gunter's Space Page, koja prati svemirska i raketna lansiranja.
"U prosincu 2020. Aevum je predstavio maketu nosača zrakoplova Ravn-X (iako se tvrdilo da je pravi prototip), ali do sada nisu primijećene daljnje aktivnosti. Sumnjivo je da je do sada proizveden bilo kakav pravi hardver. Čini se da su do kolovoza 2024. sve aktivnosti prestale", navodi Gunter's Space Page.
Upravo zato što je RAVN X posljednjih godina praktički nestao iz javnosti, njegovo pojavljivanje na aerodromu Long Beach privuklo je dodatnu pozornost.
Schol je rekao da je letjelicu vidio dok su je izvlačili iz hangara, a potom su je postavili na pistu.
"I was there from the time they pulled it out to the time they pulled it in. They lined it up on the runway. It moved a little bit, but not much", rekao je.
Fotograf je dodao da nije čuo motore niti vidio ispušne plinove.
"Ne znam točno što su te večeri testirali ili što su pokušavali postići", rekao je Schol.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare