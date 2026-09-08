FOTO / Misteriozna letjelica pojavila se na aerodromu. Fotograf: Nisam imao pojma što gledam

"U četvrtak navečer vozio sam se kući pored lokalnog aerodroma ovdje u južnoj Kaliforniji kada sam ugledao jarko svjetlo iz hangara koji dugo nisam vidio otvoren, pa sam se vratio da ga provjerim. Bio sam oduševljen kada sam se zaustavio i ugledao budućnost pred očima. Nisam imao pojma što gledam. Iskočio sam iz vozila i odmah počeo fotografirati", ispričao je Schol za The War Zone.