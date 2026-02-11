FOTO / Velika akcija u 18 zemalja: Poštom slali 1,2 milijarde lažnih eura! Sve iz jedne zemlje

Tijela za provedbu zakona iz 18 zemalja spriječila su ulazak u optjecaj procijenjenih 1,2 milijarde eura u krivotvorenim novčanicama i kovanicama tijekom operacije DECOY III, akcije koju je koordinirao Europol, a vodile Austrija, Portugal i Španjolska.
Zajednička carinsko-policijska operacija bila je usmjerena na kriminalne mreže koje su distribuirale krivotvoreni novac putem poštanskih usluga.
Većina zapljena povezana s Kinom
Više od 90 % zaplijenjene krivotvorene valute povezano je s pošiljkama koje potječu iz Kine, što upućuje na glavni izvor krivotvorenog novca koji ulazi u Europu, priopćio je Europol.
Rumunjske su vlasti same presrele više od 4,8 milijuna euronovčanica izmijenjenog dizajna te razotkrile skladišni prostor u kojem se nalazilo više od 223 000 krivotvorenih novčanica poslanih iz Kine.
Osim toga, tri odvojene zapljene u Portugalu, Ujedinjenoj Kraljevini i Sjedinjenim Američkim Državama rezultirale su otkrivanjem više od 220 000 krivotvorenih kovanica u eurima, britanskim funtama i američkim dolarima. Sve pošiljke ušle su u trag do Kine.
Presretnuti milijuni krivotvorenih predmeta
Tijekom šestomjesečne operativne faze, između lipnja i studenoga 2025., vlasti su zaplijenile 379 paketa koji su sadržavali krivotvoreni novac. Te su zapljene potaknule pokretanje 70 novih istraga protiv kriminalnih mreža koje stoje iza njih. Rezultati se objavljuju sada, nakon završetka operativne faze i provedbe završnih analiza.
Ukupno su službenici presreli više od 7 milijuna krivotvorenih primjeraka, uključujući:
- 4,8 milijuna euronovčanica i kovanica
- 2,3 milijuna predmeta u američkim dolarima
- 23 302 predmeta u britanskim funtama
- 4 800 predmeta u švicarskim francima
Ukupna vrijednost zaplijenjene krivotvorene valute procjenjuje se na 1,2 milijarde eura.
Međunarodna suradnja
U operaciji su sudjelovala nadležna tijela iz Austrije, Bugarske, Hrvatske, Češke, Francuske, Njemačke, Grčke, Irske, Italije, Nizozemske, Poljske, Portugala, Rumunjske, Srbije, Španjolske, Turske, Ujedinjene Kraljevine i Sjedinjenih Američkih Država.
Europol i OLAF pružili su potporu operaciji olakšavanjem razmjene obavještajnih podataka, pomoći u otkrivanju sumnjivih pošiljaka te unaprjeđenjem pokazatelja rizika za buduće aktivnosti.
Europol također surađuje s Europskom središnjom bankom, pod koordinacijom Europske komisije, kako bi se ojačala suradnja s kineskim vlastima u suzbijanju krivotvorenog novca na samom izvoru.
