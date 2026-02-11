FOTO / Velika akcija u 18 zemalja: Poštom slali 1,2 milijarde lažnih eura! Sve iz jedne zemlje

Tijekom šestomjesečne operativne faze, između lipnja i studenoga 2025., vlasti su zaplijenile 379 paketa koji su sadržavali krivotvoreni novac. Te su zapljene potaknule pokretanje 70 novih istraga protiv kriminalnih mreža koje stoje iza njih. Rezultati se objavljuju sada, nakon završetka operativne faze i provedbe završnih analiza.