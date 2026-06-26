118 NACIONALNOSTI
Europa na udaru mafije: Europol identificirao 731 mrežu organiziranog kriminala, s više od 400 tisuća članova
Istraga Europola otkrila je da je u Europi aktivna 731 kriminalna mreža u kojoj sudjeluje više od 400.000 članova 118 različitih nacionalnosti, priopćila je u petak europska policijska agencija.
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Prema studiji Europola, bande često djeluju preko granica i na vrlo profesionalan način, a 85 posto ih koristi legalne poslovne strukture za izvršavanje zločina.
U izvještaju stoji i da su skupine aktivne u cijelom spektru kriminala, među kojima su trgovina drogom, kibernetički kriminal, krijumčarenje migranata, trgovina ljudima, prijevare i pranje novca te napominje da za svoje operacije iskorištavaju digitalni i tehnološki napredak, globalnu trgovinu i geopolitičku nestabilnost.
Prije dvije godine Europol je predstavio prvu sveobuhvatnu studiju o kriminalnim mrežama u Europi. Naknadna studija danas upućuje na to da je 76 posto novih mreža. No Europol je identificirao čvrstu jezgru od 198 bandi.
Fleksibilne kriminalne mreže
Prije dvije godine identificirana je 821 mreža.
Prema riječima stručnjaka ova promjena nije nužno znak uspjeha istražitelja.
Ona pokazuje koliko su te mreže fleksibilne i koliko se brzo reorganiziraju pod pritiskom policijskih istraga, stoji u objavi agencije.
Premda uhićenje ključnih osoba može destabilizirati mrežu, stoji u izvještaju, pojavljuju se novi akteri koji iskorištavaju vakuum koji se pojavljuje u vodstvu.
Stoga nije dovoljno ciljati samo na ključne osobe.
Istražitelji moraju težiti demontiranju kriminalnih sustava i popunjavanju praznina u njihovoj logističkoj, financijskoj i digitalnoj infrastrukturi.
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