Crno more
FOTO / Rumunjski F-16 lovci uništili pomorski dron, predsjednik: "Oštro osuđujem Rusku Federaciju"
Rumunjska je u četvrtak lansirala borbene zrakoplove F-16 kako bi uništila pomorski dron uočen svega nekoliko stotina metara od crnomorskog plinskog projekta Neptun Deep, izjavio je rumunjski ministar obrane Radu Miruță.
Oglas
Incident dodatno upozorava na sve veću prijetnju kritičnoj energetskoj infrastrukturi u Crnom moru koju predstavljaju dronovi i mine povezani s ruskim ratom u Ukrajini. Očekuje se da će Neptun Deep, nakon početka proizvodnje 2027. godine, Rumunjsku učiniti najvećim proizvođačem plina u Europskoj uniji, piše Reuters.
Rumunjska, članica NATO-a, s Ukrajinom dijeli 614 kilometara dugu kopnenu granicu. Tijekom posljednje četiri godine ruski dronovi u više su navrata ulazili u njezin zračni prostor, dok su Crnim morem plutale mine, ugrožavajući važne trgovačke i energetske rute.
Incident u četvrtak uslijedio je nakon slične akcije početkom ovog mjeseca, kada su vojni ronioci uništili dva drona tipa Gerbera koja su plutala u rumunjskoj isključivoj gospodarskoj zoni u blizini projekta Neptun Deep.
„Kako bismo zaštitili živote nekoliko stotina ljudi koji rade na platformi i osigurali kritičnu infrastrukturu, donesena je odluka o uništenju pomorskog drona”, objavio je Miruță u četvrtak na Facebooku.
Nije naveo podrijetlo drona, ali je rekao da je Ukrajina potvrdila kako letjelica nije pripadala njezinim snagama.
Rumunjski predsjednik Nicușor Dan za incident je okrivio Rusiju.
„Oštro osuđujem intenziviranje ovakvih neodgovornih incidenata od strane Ruske Federacije”, napisao je u zasebnoj objavi na Facebooku. „Zajedno sa saveznicima iz NATO-a ostajemo na oprezu kako bismo se obranili i odgovorili na takve izazove.”
Rumunjska, Bugarska i Turska, članice NATO-a koje Crno more dijele s Gruzijom, Rusijom i Ukrajinom, dosad su neutralizirale više od 150 mina koje su plutale trgovačkim plovnim putovima.
Tri zemlje u srpnju su se dogovorile o proširenju zadaća zajedničke operativne skupine za uklanjanje plutajućih mina u Crnom moru, uključujući i misije zaštite kritične infrastrukture.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas