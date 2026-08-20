FOTO / Rumunjski F-16 lovci uništili pomorski dron, predsjednik: "Oštro osuđujem Rusku Federaciju"

Incident dodatno upozorava na sve veću prijetnju kritičnoj energetskoj infrastrukturi u Crnom moru koju predstavljaju dronovi i mine povezani s ruskim ratom u Ukrajini. Očekuje se da će Neptun Deep, nakon početka proizvodnje 2027. godine, Rumunjsku učiniti najvećim proizvođačem plina u Europskoj uniji, piše Reuters.