FOTO / Turistkinja svojim postupkom izazvala veliko ogorčenje među domaćinima: "To se jednostavno ne smije početi raditi”

Neil Morrell / Pixabay

U Veneciji je veliku pozornost i ogorčenje izazvala snimka turistice koja je navodno u vode kod Trga svetog Marka prosula pepeo preminule voljene osobe. Na snimci se vidi neimenovana Francuskinja kako tijekom plovidbe pokraj otoka San Giorgio Maggiore iz vrećice istresa nepoznati sadržaj u more. Očevici pretpostavljaju da je riječ o ljudskom pepelu.

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Incident su snimili putnici na vaporettu, venecijanskom vodenom autobusu. Snimka se brzo proširila društvenim mrežama i potaknula lokalne vlasti na pokretanje istrage, prenosi Metropolitan.

Na videu se vidi kako žena otvara vrećicu i njezin sadržaj baca preko ruba plovila. Iako vlasti još nisu službeno potvrdile o kakvoj se tvari radi, mnogi prisutni vjerovali su da je riječ o pepelu preminule osobe.

Na snimci se može čuti i ljutiti lokalni stanovnik koji pita:

„Jeste li završili?”

Nakon toga snimanje prestaje.

Domaćini ogorčeni zbog navodnog kršenja pravila

Događaj je među stanovnicima Venecije izazvao val negodovanja. Mnogi su kritizirali i odabir lokacije i navodno ignoriranje strogih pravila koja uređuju rasipanje pepela pokojnika.

Prema propisima talijanske regije Veneto, pepeo se smije rasipati samo na posebno odobrenim mjestima. Među njima su takozvani „vrtovi sjećanja” na grobljima San Michele, Mestre i Marghera, kao i privatna zemljišta izvan urbanih područja, uz dopuštenje vlasnika.

Tourist sparks fury 'scattering loved-one's ashes' in Venice's St Mark's Basin https://t.co/f84KEyC3YN — Daily Mail (@DailyMail) June 16, 2026

U prirodi je rasipanje pepela dopušteno samo na određenim lokacijama, uključujući pojedine dijelove Jadranskog mora udaljene najmanje 700 metara od obale, kao i na posebno određenom području sjeverne lagune iza groblja San Michele.

Za takav čin potrebno je službeno odobrenje.

Moguća visoka novčana kazna

Postupak mora unaprijed biti odobren na temelju dokumentirane želje preminule osobe, a zatim prijavljen nadležnim tijelima.

Područje kod Trga svetog Marka, odnosno bazen svetog Marka, ne nalazi se među lokacijama na kojima je rasipanje pepela zakonski dopušteno.

Ako istraga potvrdi da je turistica doista u vodu bacila ljudske posmrtne ostatke, mogla bi se suočiti sa značajnom novčanom kaznom.